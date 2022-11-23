兩電元旦加電費 港燈按年加45.6%較11月增5.5% 中電按年加19.8%較11月增6.4%

環球能源價格波動，市民過去多個月交電費時已發現節節上升！高處未算高，元旦起兩電平均淨電價繼續加，中電將加至每度電1.544元；港燈每度電1.97元，分別比本月加6.4%及5.5%；按年增幅更創新高達19.8%和45.6%。政府交代電費加幅時以11月水平作比較，而非按年比較，有議員質疑是誤導市民，當局僅重申已盡力磋商壓低電價，對兩電「賺盡」8%准許回報率亦僅稱尊重合約精神，但承諾在協議2033年屆滿前與議員探討改善「管制協議」制度。
兩電代表與環境及生態局長謝展寰昨到立法會交代元旦電費調整，謝展寰開場發言公布兩電明年1月分別比現時11月水平加6.4%及5.5%。中電交代加幅，平均基本電價連續3年凍結在每度電93.7仙，燃料調整費則由目前54.8仙加7.2仙，明年1月達62仙，扣除繼續發放「地租及差餉特別回扣」每度電1.3仙，2023年平均淨電價為154.4仙，比2022年1月升19.8%。
港燈方面，平均基本電價加5.5仙至114.5仙，燃料費由現時78.8仙加3.7仙至82.5仙，來年再沒有特別回扣1仙，元旦起平均淨電價升至197仙，即每度電近2元；按年升幅為45.6%。
兩電為紓緩用戶電費加幅壓力，分別推出特別回扣或補助計劃。中電推出「2023年特別節能回扣」，住宅客戶和非住宅客戶，分別兩個月用電量不多於600度及一個月500度，即享每度電9.3仙回扣。港燈則有「特別電費補助」，2023年住宅客戶每月用電量300度或以下，當月可獲每度電9.5仙補助，料45%住宅客戶受惠，涉款約4,000萬元，即用300度電的客戶元旦起電費將比現時多約2.1元。
兩電解釋電費加價壓力主要來自燃料費，中電業務及法則事務總監鍾嘉倫指，國際燃料市場由2020年下半年開始持續上升，預計中電燃料帳今年年尾赤字擴大至歷史新高負37億元，是去年的3倍。港燈執行董事陳來順指，今年1月至11月，每度電累計升51.5仙，升38.1%，形容前所未見。
議員質疑兩電未有承擔燃料費增幅
立法會議員梁熙質疑當局公布加幅以11月作比較，政府表述嚴重誤導市民，亦質疑政府有否著力壓低加幅。亦有議員質疑兩電未有承擔燃料費增幅，依然「賺盡」8%准許利潤。謝展寰回應指，按管制協議磋商期間，要求兩電大幅度動用電費穩定基金，包括中電動用15.3億元、港燈3.8億元，並要求承擔燃料帳負結餘分別達27億及13億元，以壓低來年1月電費加幅，期間因燃料費波動，所以以11月作比較。政府與兩電簽訂《管制計劃協調》作規管，香港電費主要以基本電費率和燃料價條款收費，基本電費涵蓋電力公司營運開支、基本燃料成本及利潤；燃料價條款實報實銷，另定准許回報率8%，謝展寰稱曾向兩電表達「唔好賺盡8%呢個利潤，但當然佢地唔同意」，尊重合約精神，理解議員關注制度有否改進之處，指合約2033年屆滿，沒有「退場條款」，重申制度有優勢，令本港電力供應穩定，認同可打破固有思維，會與議員探討新角度、方向改善制度。