兩電元旦加電費 港燈按年加45.6%較11月增5.5% 中電按年加19.8%較11月增6.4%

環球能源價格波動，市民過去多個月交電費時已發現節節上升！高處未算高，元旦起兩電平均淨電價繼續加，中電將加至每度電1.544元；港燈每度電1.97元，分別比本月加6.4%及5.5%；按年增幅更創新高達19.8%和45.6%。政府交代電費加幅時以11月水平作比較，而非按年比較，有議員質疑是誤導市民，當局僅重申已盡力磋商壓低電價，對兩電「賺盡」8%准許回報率亦僅稱尊重合約精神，但承諾在協議2033年屆滿前與議員探討改善「管制協議」制度。

兩電代表與環境及生態局長謝展寰昨到立法會交代元旦電費調整，謝展寰開場發言公布兩電明年1月分別比現時11月水平加6.4%及5.5%。中電交代加幅，平均基本電價連續3年凍結在每度電93.7仙，燃料調整費則由目前54.8仙加7.2仙，明年1月達62仙，扣除繼續發放「地租及差餉特別回扣」每度電1.3仙，2023年平均淨電價為154.4仙，比2022年1月升19.8%。

港燈方面，平均基本電價加5.5仙至114.5仙，燃料費由現時78.8仙加3.7仙至82.5仙，來年再沒有特別回扣1仙，元旦起平均淨電價升至197仙，即每度電近2元；按年升幅為45.6%。