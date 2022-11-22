兩電加電費今揭盅 中電向15萬戶支助600至800元燃料費

據立法會議程今日有兩電電費檢討會議，料將公布加電費詳情。中電3周前已預告加價無可避免，昨率先公布來年透過社區節能基金撥款約2億元，推出多項社區支援計劃，當中1億元將向15萬個基層家庭發放一筆過600至800元燃料費資助，另外1億元推動節能、助劏房戶安裝電錶、替長者維修檢查家居電力裝置等。中電指不再推出消費券計劃是採最適合社會需要方案，會透過其他計劃助工商客戶節能。

1億元燃料費計劃分別向10萬個合資格的家庭包括長者、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600元的一次過燃料費資助，以及透過社福機構向5萬個劏房戶，每戶提供800元的相同資助，申請細節明年公布。受惠家庭預計共15萬戶。中華電力企業發展總裁莊偉茵昨表示，今年計劃取代去年撥款5,000萬元、向5萬戶每戶1,000元電費資助計劃，即支助額增1倍，受惠家庭也多2倍。就中電消費券計劃，莊偉茵指，6月活動結束時已有八成券經兌換，設計支助計劃按年審視最適合社會需要方案。

