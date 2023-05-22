兩電將進行中期檢討　多位議員促取消恢復供電獎賞

環境及生態局局長謝展寰表示，過去兩年因能源危機對電價構成壓力，以及去年中電電纜橋事件，和早前港燈停電事故，都反映賞罰機制需要關注，有關事件都會納入檢討內容，會以市民利益行先，至於政府對今次檢討均持開放態度。

立法會環境事務委員會今日（22日），就中電及港燈《管制計劃協議》的中期檢討展開討論，席間多位議員促取消恢復供電獎賞，指出政府需調低兩電准許回報率，及質疑兩電開支。

田北辰形容兩電「無王管」

實政圓桌的田北辰認為，政府需調低現時兩電8%的准許回報率，他形容「開支無王管，人工任佢哋加」，兩電不斷增加開支最終只會增加基本電費並轉嫁至市民身上；他又建議政府應優化賞罰機制，參考港鐵做法，將兩電停電事故的時間與罰則掛鈎。

張欣宇質疑計算方式不合理

新界北立法會議員張欣宇表示，油價已從高位回落近半，但在協議下，國際燃油費未能清晰反映於市民日常電費中，質疑計算方式不合理，認為需設計機制，提升市民對管制協議的信心；另一名議員盧偉國則指，隨着供電設施進步，現時供電穩定是一種合理要求，不應因迅速復電而獲獎勵，因兩電引發停電屬事故，認為機制需作檢討。

兩電近年均現事故

2022年9月，元朗朗屏中電電纜橋6月發生大火，導致元朗、天水圍及屯門大範圍停電，逾17萬居民逾一整夜斷電，涉及其中一組途經內地，而該組電纜走經深圳蛇口的一段損毀；今年4月，港燈廣泛地區停電近一小時，其後港燈發表報告指，配電站發生人為錯誤，疑有人員駁錯電纜，導致斷電發生。