兩電明年減電費　中電減2.6%　港燈減2.2%

環境及生態局局長謝展寰表示政府一直嚴格把關，希望盡量壓縮電費，確保市民可享有安全可靠、價格合理的電力供應。兩電明年減價，謝展寰以每月用電約275度的典型3人家庭為例，每月預料可少付約10元電費。

中電電費明年會減2.6%，每度電由144.3仙減至140.6仙。總裁羅嘉進分析現時地緣政治複雜，國際能源價格波動，不過特別是今年下半年的價格較平穩，令到燃料調整費下降。他期望今次減價能紓緩市民的生活開支及中小企的營運成本，為香港經濟注入更多動力。中電會透過社區節能基金撥款2.7億元，明年推出多項社區支援計劃，全方位推動社會節能減碳、支援弱勢社群。

港燈電費減2.2%

港燈電費明年減2.2%，代表每度電會減3.7仙，明年每度電價格163.3仙。港燈董事總經理鄭祖瀛亦指國際燃料價格在近一年相對平穩，對市民、各行各業及電力公司都釋放較正面的訊息。至於近年極端天氣頻繁，鄭祖瀛指員工的出勤次數加密，投放的資源亦增加，導致成本上升，但不涉及顯著的升幅。

港燈舉例今年9月颱風樺加沙襲港時，服務區域僅錄得2宗停電事故，涉及南丫島的5名客戶，因樹木倒塌而停電，其後在分別2小時及4小時恢復供電，港燈預計今年仍然會維持佳績。港燈於明年會撥款超過8,000萬元加強「智惜用電服務」，包括繼續向有需要家庭派發現金券、支援弱勢家庭添置節能電器等。