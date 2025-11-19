兩電明年齊下調電費 中電減2.6% 港燈降2.2%

兩電將於明年1月下調淨電費。經調整後，中電的最新淨電費為每度電140.6仙，按年下降2.6%。港燈的最新淨電費為每度電163.3仙，按年下降2.2%；以一個3人家庭每月用275度為例，每月可少付約10元。兩電指，面對營運成本上升壓力，是次均有動用數億元的電費穩定基金，以壓低電費。 平均淨電費是由平均基本電價加上燃料調整費組成。中電表示，面對營運成本上升的壓力，自明年1月起，平均基本電價上調3.2仙，至每度電101.2仙；但受惠於國際燃料價格緩和平穩，燃料調整費將下調6.9仙，至每度電39.4仙。因此，明年中電的淨電費下調3.7仙，按年下降2.6%。 港燈則指，由於投資更新和強化電力基建，加上營運成本上升，明年的基本電費上調5仙，至127.9仙；燃料調整費則下降8.7仙，至每度電35.4仙，故明年港燈的淨電費下調3.7仙，按年下降2.2%。



3人家庭每個月可少付10元 環境及生態局長謝展寰強調，政府嚴格審核兩電的電費建議，在5年計劃的背景下，主要審核兩電預測的售電量，亦審核兩電的營運開支和燃料價格的估算是否合理，務求盡量調低電費。最終兩電同意下調明年1月的平均淨電費。他續指，按兩電估算，經調整後，一個3人家庭若一個月的用電量為275度，每月大約可少付10元。 中電總裁羅嘉進表示，期望是次減價能紓緩市民的生活開支和中小企營運成本。此外，中電亦會透過「中電社區節能基金」撥款2.7億元，支援弱勢社群和推動社會節能減碳，包括6,000萬元的中電消費券計劃，向約60萬個合資格家庭送贈100元的的消費券。亦會撥款7,900萬元推出「中電綠色社區計劃」，資助有需要家庭更換一級能源標籤家電。 羅嘉進表示，地緣政治因素加劇燃料市場波動，未來中電會採用多元燃料組合；採購燃料時，亦會採用不同燃料供應商和多元商業條款。他又指，面對極端天氣，電力供應系統面對不少挑戰，但中電仍能維持高水平，反映長期維護的成效。 港燈董事總經理鄭祖瀛表示，港燈持續更新部分老化設施，而這些投資難免對電費造成壓力，故明年的基本電費需要上調。港燈集團發展總經理何彥彪表示，超強颱風樺加沙襲港期間，僅2宗供電故障，並在2至4小時內恢復；面對極端天氣，去年的供電可靠度仍超過99.9999%，預計未來仍會維持。

