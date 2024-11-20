兩電明年齊加電費 中電淨電費加0.98% 港燈加0.9%

中電和港燈公布明年的電費調整安排。中電明年1月的淨電費為每度電144.3仙，按年增加0.98%；港燈的淨電費為每度電167仙，按年增加0.9%，兩電的按年淨電費加幅均少於1%。環境及生態局長謝展寰強調，政府一直監察兩電的資本投入及營運開支；亦要求兩電繼續動用社區節約能源基金提供補助，減低加價對弱勢社群及中小企的影響。

現時的電費由「基本電費」和「燃料調整費」組成。中電方面，明年的基本電費為每度電98仙，較去年增加1.4仙；燃料費則維持去年的水平，為46.3仙。經調整後，明年的平均淨電價為每度電144.3仙，按年上升0.98%。