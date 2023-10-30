兩電海上液化天然氣接收站投入運作　接收首批按長期供應協議供港液化天然氣

發電是香港碳排放大戶，為支持實現港府減碳目標，中華電力和港燈3年前起將燃氣發電比例提高至約5成。為香港能擁有更多元化的天然氣供應、從全球市場採購價格具競爭力的液化天然氣，兩電耗資約80億，共同發展及興建香港海上液化天然氣接收站。香港海上液化天然氣接收站項目總監李德明形容項目在香港獨一無二，並已於今年7月投入運作、接收了首批按長期供應協議供港的液化天然氣。

李德明介紹，位於香港西南水域（大嶼山南面、接近中港邊界處）的海上液化天然氣接收站是香港首項同類設施，也是香港首個大型離岸基建；項目的紫荊精神號亦是目前全球最大的浮式儲存再氣化裝置船，長345米（大概3個英超足球場的長度）、寬55米，液化天然氣的儲存容量達263 000立方米，即約100個奧運標準游泳池的儲水量，大概足夠150萬個3人家庭、2個月的用電量。紫荊精神號會長期停泊在接收站，用於接收、儲存，及將貨船上液態的天然氣再氣化。他表示，項目是本港重要的減碳基建項目及策略性供氣設施，相信啟用後有助提升發電燃料供應的靈活性及穩定性，並助兩電引入價格具競爭力的天然氣。

李德明指，天然氣除能以長管道輸送來港，還能在源頭就將其液化後、輸送到港，而項目就採用浮式儲存再氣化裝置技術，讓紫荊精神號在氣化天然氣後，經接收站的2條海底輸氣管道、分別輸送到中電龍鼓灘發電廠及港燈南丫發電廠的天然氣接收站；包括碼頭、2條管道、中電的龍鼓灘發電廠天然氣接收站，兩電共總建築成本共約80億港元，並在今年7月啟用，現已接收來自4艘船、每艘15萬立方米左右的天然氣，船期密度不高，每月抵港船隻不超過2艘，符合不對周邊構成任何影響的預測，建造期間亦有與綠色團體和漁民進行緊密溝通，未來都會繼續進行監察，將水質等數據於網頁公開。

他續指，建造項目的獨一無二，意味著無先例可循，審批、設計、建造、施工監察等都無人識做，又受疫情影響，各地聯繫被切斷，無法在預定的預製場地製作組件，同時，因設備及零件分別從全球約20個國家採購，兩電無法派人到場視察，令管理工作繁複，難以了解進展、控制質量等。