兩電3月調升燃料費 港燈淨電價每度升穿2元

中電和港燈繼去年底公布今年電費加幅後，下月再調升燃料調整費，其中中電由每度62仙調升至62.8仙，增幅為1.29%；港燈則由82.5仙增至86.4仙，升幅達4.73%，平均淨電價每度更升穿2元。中電回應指數據有滯後，相信燃料費隨後會回調；港燈則預計燃料調整費仍要上調一段時間，但相信全年計可維持年初水平。

中電在官網公布，3月起調升燃料調整費，由去年底公布的每度電62仙增至62.8仙，增幅為1.29%；平均淨電價由每度154.4仙升至155.2仙。港燈亦自3月提升燃料調整費，由每度電82.5仙增至86.4仙，平均淨電價由每度197仙升至200.9仙，升穿2元水平。

年度燃料費只維持首兩月

根據政府與兩電達成的管制計劃協議，兩電會按來年燃料價格預測訂定年度燃料調整費，並於首兩個月採用；第三個月起則每月調整。電力公司會按過去3個月平均價格計算，並於下個月採用新燃料調整費。

中電總裁蔣東強回應指，3月份調整會根據上一季數據來制定，有滯後效應出現。他分析，回看去年首季，當時國際油價及煤價升幅驚人，燃料亦只調整約1%；近來有所回落，走勢相對平穩，相信未來短時間之內，燃料調整費會有向下調趨勢。

港燈亦回覆本報稱，儘管國際燃油及燃煤價格於去年底和今年1月下旬開始下調，但市場價格的變動反映在港燈的燃料成本時約有數個月滯後；一旦價格下降趨勢持續，燃料調整費會在數月後相應回落。

港燈解釋，年度燃料調整費(82.5仙)屬預測性的全年平均數字，年內每月之實際數字會因應燃料市場及燃料使用情況有所波動；預計燃料調整費仍要上調一段時間，惟全年計相信可以保持該水平。港燈又強調，根據管制計劃協議，所有燃料調整費用屬實報實銷，港燈不會由此收取或獲得任何收益。