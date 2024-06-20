兩I・PARK足實現「零廢堆填」 超級垃圾焚化爐料明年啟

全港首個垃圾焚燒發電設施「I・PARK1」正在石鼓洲旁邊的人工島興建，設施的結構工程已大致完成，預計明年內投入運作；屯門曾咀擬建的第二座焚化爐I・PARK2更有望提前兩年竣工。環保署表示，兩個設施落成後，連同政府的減廢回收設施，相信足夠實現2035年的「零廢堆填」目標。

政府早前宣布暫緩垃圾徵費，但未有停止推動減廢。石鼓洲旁人工島上的焚燒發電設施I・PARK1正興建得如火如荼，其中設施的巨型機電預製組件已悉數運抵本港，相關填海、海堤及防波堤等工程亦已大致完成，餘下主要工程包括屋宇設備、機電系統及廠房安裝等。設施目標明年內投入運作，預計每日可處理約3,000公噸都市固體廢物，所產生的電力除可應付設施日常運作，更可每年輸出4.8億度電至本港電網。