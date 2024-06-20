兩I・PARK足實現「零廢堆填」 超級垃圾焚化爐料明年啟

全港首個垃圾焚燒發電設施「I・PARK1」正在石鼓洲旁邊的人工島興建，設施的結構工程已大致完成，預計明年內投入運作；屯門曾咀擬建的第二座焚化爐I・PARK2更有望提前兩年竣工。環保署表示，兩個設施落成後，連同政府的減廢回收設施，相信足夠實現2035年的「零廢堆填」目標。
政府早前宣布暫緩垃圾徵費，但未有停止推動減廢。石鼓洲旁人工島上的焚燒發電設施I・PARK1正興建得如火如荼，其中設施的巨型機電預製組件已悉數運抵本港，相關填海、海堤及防波堤等工程亦已大致完成，餘下主要工程包括屋宇設備、機電系統及廠房安裝等。設施目標明年內投入運作，預計每日可處理約3,000公噸都市固體廢物，所產生的電力除可應付設施日常運作，更可每年輸出4.8億度電至本港電網。
處理廢物辦法追趕「潮流」
至於正計劃在屯門曾咀興建的第二座同類設施I・PARK2，建築期可由原本預計的72個月縮減一年半至54個月，如同步進行多項前期工作，項目更可望比原定估算時間提早約兩年完成。政府亦有信心其廢物處理量增加至每日約6,000公噸，比原先設計的多2,000公噸。
環保署助理署長雷學良指，政府期望I・PARK1營辦商明年初開始營運測試，以確保設施具備每日焚燒3,000公噸廢物的能力，從而如期在明年底投入服務；I・PARK2則會盡快在前期工程後招標興建，目標2030年代初落成。他表示，本港目前主要依賴堆填區處理廢物，對比世界部分地區相對落後，因此政府現時在處理廢物的辦法上追趕世界「潮流」。
雷學良又說，兩個焚化設施日後可每日處理約9,000公噸廢物，連同政府的減廢回收設施可達致2035年「零廢堆填」目標，惟坦言隨著經濟和人口增長，廢物量估算需要小心處理，又強調政府推動減廢回收力度不變。