八成中學生六成半大專生乏自我認同 專家︰青年缺明確形象致消極情緒

青年自我認同有助成長，不過有調查發現近八成受訪中學生尚未認定自我身份，受訪的大學或大專生亦有六成半未認定。負責調查的香港樹仁大學團隊指，青年如未形成自我身份、缺乏明確的自我形象，會導致生活散漫和消極情緒；相反已認定的青年生活滿意度較高、性格比較主動等，建議政府增撥資源加強青年探索和建立自我身份認同。

樹仁團隊自2020年起對543名中學生和559名大學或大專生進行追蹤式調查，發現中學和大學生分別只有20.8%和34.9%已認定自我身份為「成就型」、「早閉型」或「早閉型轉變至未分化型」，其餘則是「延緩型」、「未分化型」、「擴散散亂型」、「輕鬆散亂型」等未認定自我身份。