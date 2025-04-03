八成中學生日花逾兩小時用電子屏幕 1.4%學童現心理社交問題

衛生署提供俗稱學童保健的學生健康服務，上學年共有43萬名中、小學生接受檢查，大部分都表示家庭和學校生活愉快。不過，有1.4%學生出現心理或社交問題，而整體亦有3%學生表示曾在網上被人欺凌，相關醫護獲悉有關情況將個別了解甚至轉介跟進。另外，有超過六成學生每日使用電子屏幕作娛樂逾兩小時，中學生的比率更高達八成，衛生署提醒兒童視力會發展至8至9歲，年幼時長期使用電子屏幕或會影響視力。 經過數年疫情後，衛生署在上學年全面恢復為所有中、小學生提供周年健康檢查。署方公布《學生健康服務2023至24學年周年健康報告》，指上年度共服務43萬名學生，包括25.7萬名小學生和17.3萬名中學生參與，出席率約七成四。計劃以學童自填問卷形式，就健康行為和心理社交健康等作評估，發現上年度有94.3%學生表示家庭生活愉快、92.4%稱學校生活愉快，不過有1.4%學生、約6,100人出現心理或社交問題，而獲轉介至學生健康服務的臨床心理學家或其他機構接受進一步評估，分別為4,600名小學生和1,400名中學生，佔該類別整體1.8%和0.8%。

3%學生曾受網上欺凌 衛生署社會醫學顧問醫生(家庭及學生健康)張竹君表示，當中的小學生主要涉及過度活躍、與同學相處等行為問題，中學生就較多牽涉抑鬱、緊張和有自殺傾向等心理問題，但強調此等情況均同樣出現在中、小學生。她續稱，有3%學生表示曾經在網上被人欺凌，整體小學生和中學生分別佔3.6%和2.4%，當醫護人員得悉有關情況便會個別了解，需要時會轉介臨床心理學家或專科醫生跟進，並會了解有否需要知會學校等。 報告提到，上學年分別有2.2%和1.0%學生表示，過去12個月曾計劃自殺或試圖自殺，較對上一個學年的2.8%和1.3%有輕微改善，數字亦與疫情前的2018至19年度水平相若。雖然結果與疫前趨勢相近，但張竹君指出學生未必願意在問卷填寫真實意願，故有自殺傾向的學生數字未必反映現實情況。

疫情期間不少學校都轉用電子形式學習至今，衛生署指上年度有61%學生，日花最少兩小時使用電子屏幕作娛樂用途，超出衛生署建議，其中小學生和中學生分別佔整體43.3%及80.9%。由於每間學校使用電子產品學習形式不一，亦較難控制使用時間，評估問卷沒有特別問及用電子屏幕學習的時數。 用電子屏幕或影響視力發展 張竹君稱，過往並沒有研究針對電子屏幕對視力的影響，認為兩者關係不明確，但提到幼童的視力到8至9歲才完成發展，估計年幼時常用電子屏幕「對視力真係可能有啲影響」。她呼籲，除視像交談外家長應避免讓2歲以下幼童使用電子屏幕，「電子奶嘴亦唔建議」，而2至5歲的幼童亦應最多每日在家長陪同下，透過電子屏幕進行教學類或互動式活動一小時。