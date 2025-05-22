八成人睡眠不足想「射波」 周一是高危

上班族生活壓力大，部分人晚上休息「個腦仍轉梗」，致難以入睡。有調查發現，64%受訪者表示會出現「難入睡」情況，81%表示會「易醒」。睡眠不足生活壓力大，82%人曾因不想上班而想「射波」(裝病請假)，當中星期一更是熱門射波日子。精神科專科醫生指，壓力未得到真正放鬆或會對身心造成影響大，有機會加劇情況導恐致焦慮、抑鬱，令睡眠質素步進一步惡化；而難入睡、易醒屬兩類不同睡眠問題，如同時出現難入睡及易醒問題，須從調節壓力、調整褪黑素濃度以改善睡眠周期，提升整體睡眠質素。

六成人難入睡 81%會易醒

加拿大楓之寶委託生活易於5月訪問540人，64%受訪者表示會「難入睡」，高達81%表示會「易醒」，更有59%受雙重睡眠問題困擾。睡眠不足影響日常生活，82%曾因為不想上班而想「射波」(裝病)，當中81%指因睡眠不足，64%則指因壓力過大。最熱門射波日子為星期一（43%）、長假期後（25%）、星期五（24%）、 OT / 加班後翌日（24%）及下雨天 / 天氣凍時（18%）最令人不想上班。

87%因壓力過大影響睡眠質素

87%受訪者因壓力過大而影響睡眠質素。精神科專科醫生汪嘉佑指，難入睡多數與壓力大有關，如因壓力而導致睡眠問題時，應及早正視問題，壓力未得到真正放鬆，有機會加劇情況導恐致焦慮、抑鬱，令睡眠質素步進一步惡化。他續指，易醒則可與體內褪黑素有關，但體內褪黑素只會於入黑時釋放，當天亮或受屏幕光線影響時，褪黑素分泌會減少，令人清醒，增加體內褪黑素濃度可延長睡眠持續性。