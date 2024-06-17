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2024-06-17 04:30:35
日報

八成六人認同香港是美食之都 青年研庫倡旅遊美食融合作推廣

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美食天堂

青年創研庫公布「為鞏固『美食之都』享譽尋出路」研究報告。

香港有美食天堂的美譽，但近年受到不少衝擊。有調查發現，八成六人認同香港是美食之都，六成八認為「多元飲食文化」是本港優勢。但租金昂貴、食材成本高及周邊地區競爭則屬最大挑戰。負責調查的青年創研庫建議旅遊發展局展開「香港美食傳承運動」，配合政府所推廣的無處不旅遊，製作本地美食旅遊地圖，向旅客推動本地美食體驗。

青年創研庫4月11至22日訪問520名18至34歲香港青年，以及13名從事食物工作的年輕從業員個案訪問，85.8%認同香港是美食之都；最能代表香港美食的三種食物，分別為蛋撻、菠蘿包(油)及雞蛋仔。要建立美食之都，逾九成認為講求食物質素(96.7%)、食物安全(96.5%)及服務質素(91.7%)。此外，67.5%認為多元飲食文化是本港優勢，但租金昂貴(64%)、食材成本高(47.3%)，以及周邊地區競爭(39%)則為最大挑戰。

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近年遊客習慣由來港購物轉變為深度遊，有受訪者認為，本港可發展美食深度遊，善用景點或古蹟展現飲食文化及傳統的優勢。另外，疫情後公眾重視健康飲食，帶動社會邁向可持續消費。青年創研庫經濟就業組表示，具香港特色的街頭小食、大排檔及茶餐廳文化深受市民及遊客歡迎，建議旅遊發展局開展「香港美食傳承運動」，配合政府所推廣的「無處不旅遊」及餐飲消費券，製作本地美食旅遊地圖，翻譯多國語言，藉此推動本地美食體驗。 

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