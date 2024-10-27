八成劏房戶倡政府規管劏房同設起始租金

施政報告提出立法制訂住宅樓宇分間單位出租制度，不合標準的單位須改建為「簡樸房」，再由專業人士確認並申請認證。「深水埗媽媽房屋關注組」本月訪問67人，超過七成受訪者認為「無足夠睡眠空間」、「無晾衫位」、「無水務署及中電認可的獨立水電錶」等已屬劣質劏房。其次是「無合標準的排污系統(如去水位無隔氣)」、「窗戶不能打開或窗戶面向大廈天井」，佔超過六成。 笫三位多人選擇超過五成的是「無獨立廁所」。
59%建議起始租金每方米月租200至250元
79%受訪者建議政府在規劃劏房時，同步在劏房租務條例上增設起始租金，避免業主不合理加租。59%建議起始租金每平方米月租應為200至250元(每方呎為18.59至23.23元)；32%認為每平方米月租應為260至300元(呎租24.15至27.87元)。
劏房戶︰小孩要搭長途車會很疲累 不考慮住簡約公屋
政府為解決劏房戶居住環境，增建過渡屋及簡約公屋供合資格居民入住，解決目前面對惡劣面環。但調查發現，若單位被取締，只有兩成人稱會考慮入住簡約公屋或過渡性房屋。出席活動的劏房戶阿娟批評，簡約公屋選址偏遠，指兒女平日學習已很大壓力，若要小孩每日返學「要搭好耐車」會「變得更加疲累」，亦不希望小朋友要適應新環境轉校，故表明不會考慮入住簡約公屋。
建議政府能增加公屋供應數量及速度
關注組表示，欣賞現屆政府解決多年基層住屋問題的決心，期望政府能夠多諮詢劏房家庭的意見，尤其對於劣質劏房的定義，並建議政府能夠增設起始租金 ，顧及因為規管劏房而造成的租金上升問題。長遠而言，建議政府能增加公屋供應數量及加快興建速度，基層房屋問題先可以真正解決。