八成半醃菜樣本鈉含量偏高 3橄欖菜含昆蟲屑 多達每百克310塊

不少人食飯常會配泡菜、酸菜等醃菜為菜式吊味，但消委會早前調查市面上30款包裝醃菜，發現八成半樣本鈉含量偏高，其中一款橄欖菜進食一份攝入的鈉，已近每日建議攝取量上限的一半，若經常進食或增加高血壓及其他疾病風險。另外，測試亦發現2款醃青瓜和蘿蔔樣本屬高糖、4個橄欖菜樣本屬高脂。30款包裝醃菜中僅一款無檢出毛髮、昆蟲屑、金屬碎片等異物，儘管大部分樣本的輕質異物含量不多，但3款橄欖菜每100克樣本所含的昆蟲碎片介乎91至310塊，相關樣本已交予食物安全中心跟進。消委會敦促廠商應對產品的原材料、成品品質和生產過程嚴格把關，全面加強食品安全及衛生。

消委會分別從超級市場、百貨公司等地方蒐集30款預先包裝醃菜樣本， 包括8款泡菜、4款德國酸菜(sauerkraut)、5款青瓜、5款榨菜、4款蘿蔔和4款橄欖菜樣本，售價介乎4.3至82元，而每100克或毫升的售價則由$4.3至26.5元不等。測試包括醃菜部分(不連液體)的營養素、污染物及輕質異物含量。結果顯示10款樣本總評分獲4.5分，價格與品質並沒有必然關係。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指出，為抑制微生物繁殖，在蔬菜中加入鹽造成「脫水」效果，是非常普遍的醃製方法，但各個醃菜樣本的用鹽量不一。有26款樣本屬於高鈉食品，每100克的鈉含量由641至3,080毫克不等；鈉含量最高為「蓬盛」的橄欖菜，成年人進食1份該樣本(30克)，所攝入的鈉便達到924毫克，接近世衛建議鈉每日攝取上限(2,000毫克)的一半。譚提醒，市民食醃菜時，可能攝入比預期多的鈉。測試亦發現，部分醃菜樣本測試結果的鈉含量高於標示值，最多相差逾1倍半。消委會相信，出現該等差異除可能是營養標籤出錯，另一原因是樣本的鈉含量標示值，實為整包醃菜(即包括固體連同液體)的鈉含量，建議廠商應在包裝上清楚列明固體部分和整件產品連液體的營養素含量。

「坤興記」主動回收

此外，「亨氏」青瓜和「Maeban」醃製蘿蔔屬於高糖，而全部的橄欖菜樣本都屬高脂。3款橄欖菜樣本含有較多昆蟲碎片，而「坤興記」橄欖菜，每100克有310塊昆蟲碎片，為各樣本中最多，消委會已交予食物安全中心跟進，「坤興記」代理商表示已主動回收市場上相關產品。譚鳳儀估計，橄欖菜樣本的異物含量頗高，或因橄欖菜的主要原料是芥菜葉，菜葉易摺疊藏污垢。

食醃菜難攝取乳酸菌

很多發酵食品都標稱含乳酸菌，促進腸道微生物群多樣性及增加益菌數量，有益健康。譚鳳儀引述結果指，有10款樣本檢出嗜溫乳酸菌，泡菜佔7款。但有專家指，醃菜經高溫消毒，會令乳酸菌失去活性；亦非全部醃菜含乳酸菌如部分生產商或以非天然發酵方法製作醃菜，藉以縮短製作時間和控制品質，這類產品通常不含乳酸菌。

譚鳳儀建議，若想透過醃菜攝取乳酸菌，進食前不宜將醃菜加熱。消費者亦可從乳酪等食物攝入乳酸菌，醃菜不應作為攝取乳酸菌的主要來源。譚強調，不應以醃菜代替新鮮蔬菜，並建議廠商在包裝上提供產品固體和連同液體的營養資料。