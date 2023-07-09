八成基層中高齡曾遇牙痛 當中七成僅自行處理

醫務衞生局「口腔健康及牙科護理工作小組」正全面檢視公營牙科政策及服務。有社福機構調查發現，多達八成基層中高齡人士及七成殘疾人士過去一年有牙痛或蛀牙。惟面對牙患，大部份基層中高齡市民（73%）及殘疾人士（59%）只能忍耐牙痛或自行處理。

香港社區組織協會、香港老人權益聯盟及長期病患者關注醫療改革聯席於今年3至6月間，以電話及網上問卷訪問132位基層中高齡市民及74位殘疾人士，並透過口腔健康相關生活質量量表 (OHIP-14)，調查弱勢社群的口腔健康現況及反映服務需要，其中基層中高齡市民的OHIP-14平均分為20.9、殘疾人士平均分為19.1，遠高於其他研究的不同社群分數（分數愈高代表口腔健康令生活素質更差，居於院舍的長者12.9分、居於社區的長者10.1分及18歲青年6.3分）。

基層中高齡處服務真空

就今次調查，香港社區組織協會等認為，基層中高齡市民處於服務真空，幼時未曾獲得學童牙科保健服務，亦未獲醫療券及關愛基金牙科等長者服務；殘疾人士則面對交通及診所設計等物理及溝通等障礙，均成為「受忽視的一群」。

他們建議，政府應於康健中心加入口腔檢查、為45歲以上人士設1000元牙科護理券、放寬關愛基金牙科項目年齡限制及設立無障礙診所，確保弱勢社群口腔健康。