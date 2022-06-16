八成抗菌床單床褥保護套表現遜色 59元樣本防蟎勝過千元品牌

每人每日三分一時間在床上度過，床上用品衛生影響健康，消委會測試15款聲稱可抗菌或防蟎的床單和床褥保護套表現，近八成抗菌床單表現遜色。測試又發現3款檢出成分與標示不符，其中一款訂購平台標示純棉，實際得三成。消委會已把相關測試結果轉交海關跟進。
測試的15款床單和床褥保護套，當中9款同時標示抗菌及防蟎功能，6款標示有防蟎功能，售價由59元至1,590元。在抗菌測試中，僅蟎可敵「Mite-PROTEX」(1,200元)和「Natural Home」(864元)有效抑制金黃葡萄球菌及克雷伯氏肺炎菌生長。「Cottex」(656元)和「J-Tex X Hallmark」(967元)只能有效抑制金黃葡萄球菌生長。餘下樣本均未能有效抑制2種試驗菌種生長，當中「CASABLANCA」(1,429元)更為遜色。
防蟎測試方面， 15款均表現不俗，最好為最平的「Vania Bedding」($59)，塵蟎抑制率高達95%，餘下14款由61%至76%不等，達標準要求。
物料及針數是布料選購參考之一，消委會檢視產品標籤及成分，以歐盟相關法規標準，差異不應超過3%。15款樣本中，只有12款清楚顯示成分資料。「Vania Bedding」訂購平台顯示100%棉，但產品及包裝無標示成分，實際測試中，只得30.2%為棉，69.8%為聚酯纖維。另外「Cottex」標示成分為莫代爾(modal)，實際65.9%為萊賽爾纖維(lyocell)、33.8%嫘縈(viscose)和0.3%聚酯纖維；「CASABLANCA」標示60%萊賽爾纖維和40%棉，實際50.4%棉和49.6%嫘縈。
標示與實際針數差36%
5款產品有標示針數，參考ISO 721102標準，「J-Tex X Hallmark」實際針數和標示差異較大，它的標示為每10平方厘米1,888針(每平方吋約479針)，實際量得每平方吋只有302針，相差36%。
消委會選購指南中，售59元的「Vania Bedding」撇除標籤資料不足，防蟎等表現媲美測試中最貴的「Allergy Care」($1,590)及「SoftieHK」($650)，亦是唯一一款在防蟎效能達非常有效級別，若對物料及針數無特別要求，屬「高性價比之選」；抗菌防蟎均佳的「Mite PROTEX」和「Natural Home」則分別售1,200元及$864元，總評分最高，分別5分中得5分及4.5分。