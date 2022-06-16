八成抗菌床單床褥保護套表現遜色 59元樣本防蟎勝過千元品牌

每人每日三分一時間在床上度過，床上用品衛生影響健康，消委會測試15款聲稱可抗菌或防蟎的床單和床褥保護套表現，近八成抗菌床單表現遜色。測試又發現3款檢出成分與標示不符，其中一款訂購平台標示純棉，實際得三成。消委會已把相關測試結果轉交海關跟進。

測試的15款床單和床褥保護套，當中9款同時標示抗菌及防蟎功能，6款標示有防蟎功能，售價由59元至1,590元。在抗菌測試中，僅蟎可敵「Mite-PROTEX」(1,200元)和「Natural Home」(864元)有效抑制金黃葡萄球菌及克雷伯氏肺炎菌生長。「Cottex」(656元)和「J-Tex X Hallmark」(967元)只能有效抑制金黃葡萄球菌生長。餘下樣本均未能有效抑制2種試驗菌種生長，當中「CASABLANCA」(1,429元)更為遜色。