八成精神病患者認為職場歧視普遍　七成稱影響升職

平機會委託教育大學心理學系，調查精神病患者在職場面對的標籤及歧視，並在今日(28日)公布研究結果，發現近八成(78.5%)的精神病患者認為歧視情況非常普遍或普遍，最常見的職場歧視情況是升職機會較少，佔約71%，其次是因為患有精神病而不被聘用，佔約67.5%，以及因為患有精神病而獲得的薪金和他人相比較低，佔65.5%。

調查是在2020年5月至11月進行，共訪問了858人，包括593名在職人士及265名精神病患者；另外，研究團隊亦在2021年2月至7月與50名管理層職級的主管進行深度訪談，根據調查結果，得出相關的數據。研究亦發現，分別有36.2%、32.8%及32.8%的精神病患者表示他們在過去5年曾在求職、在職及離職過程中經歷過歧視，不過大部分的精神病患者因認為無需要及擔心他們未來僱主對此等行動的看法，從而沒有對職場的精神病歧視採取行動。

逾半在職者憂精神病患者傷害他人

在職人士方面，逾半人擔心精神病患者會傷害别人(55.7%)，有超過四成半(46.5%)會嘗試與精神病患者保持距離，以及有逾四成三(43.4%)害怕與精神病患者獨處。有趣的是，儘管逾九成在職人士(91.9%)及逾七成半精神病患者(77.7%)知道香港有《殘疾歧視條例》但許多受訪僱主及主管表示公司並無書面的反歧視政策，以及沒有建立匯報及處理歧視相關投訴的正式機制。

平機會署理主管(政策、研究及培訓)徐妤婷表示，研究結果顯示精神病患者在香港受到歧視的情況普遍，認為消除不同精神狀況人士的標籤及防止他們被歧視，至為重要。研究團隊建議政府加強公眾教育，提高大眾對殘疾歧視的認識，以及制定反歧視政策及措施，僱主亦應為有精神或情緒問題的員工提供支援。