八成長者疫情減外出 37%身體質素降(附家居運動建議)

長者擔心染疫而足不出戶，或損健康。

新冠肺炎傳播力高，長者擔心染疫而足不出戶。團體「愛心力量」聯同「正品中西綜合治療中心」於7月透過義工訪問177名60歲或以上居住公屋的長者，發現逾八成受訪長者在疫情下減少外出，37%長者指疫情減少鍛鍊身體致身體質素下降。

53%長者害怕被病毒感染

受訪長者減少外出主因是害怕被病毒感染(53%)、行動不便(25%)、沒人陪同(13%)及沒有足夠防疫裝備(9%)。43%受訪長者表示，疫情對活動力及筋骨健康造成負面影響，37%疫情減少鍛鍊身體導致身體質素下降。

中國中醫科學院中西醫結合臨床醫學博士倫中恩指，中醫有「勞逸適度」之說，疫情下長者活動受限，若經常躺臥或坐下，肌肉會減少，肌力亦會減弱；建議老人家，避免久坐、要定期檢查，監測血壓和血氧，以減低急性血管疾病發病的風險。

物理治療師︰身體活動減少心血管肺功能等或變差

物理治療師王施敏則指，長者減少外出，身體活動減少會對健康帶來負面影響，包括心血管健康、肺功能、肌肉力量、平衡力等都會變差。他指，長者在家中亦可做適量家居運動，如舉起入滿水的水樽、米袋，提升手臂肌肉；行樓梯或扶牆踮腳尖動作，可鍛鍊腳部肌肉，而鍛鍊心肺功能及增強肌肉力量，更有助減少跌倒風險。

正品中西醫綜合治療中心將向長者送出500個免費檢測，更為他們做快速心臟檢查和骨質疏鬆檢查。