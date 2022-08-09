八旬保安涉非禮孫女　祖母獲悉後反迫女童跪地道歉

八旬保安員自2013年起照顧4歲孫女，6年間涉嫌經常趁妻子外出晨運時於家中非禮孫女，保安員否認3項非禮罪，今日於區域法院受審。

被告：畀爺爺摸下，爺爺錫你先摸你

控方開案陳詞指，X父母於內地居住，X自2013年4歲時來港上學生活，由被告祖父祖母照顧，同居於同一房間，分睡雙層床。某日，祖母清晨外出晨運後，X仍在床上睡覺，被告坐在床邊撫摸X外陰胸部，其後更伸手入衣內，撫摸X的胸部把她弄醒，持續良久，並稱「畀爺爺摸下，爺爺錫你先摸你」，X受驚不敢反抗。

至2018年，X讀小四時，某日下午3時許在房內做功課。被告更要求X面對面坐在其大腿上，然後親吻X，並伸舌頭到X口內。X深感噁心，但推開被告不果，十多分鐘後方能掙脫。被告被推後，以粗言責罵，聲言以後不再疼愛X。

同年X升小五暑假時，被告再趁二人單獨相處，伸手入衣內撫摸X外陰，以及大腿內側。X無處可逃，被告最終在祖母回家前停手。

祖母獲悉後反要女童跪地道歉

X其後回內地探訪父母並陳述事件，祖母得悉後，反怒指X誣衊被告，要求X跪地道歉，否則不再在港照顧X，X只得屈從。X後來與一名學校男老師傾談時透露事件，老師轉介社工跟進，最終報警處理。

庭上播放X錄影會面，當中透露被告案發時任職夜更保安，由傍晚6時工作至清晨6時，祖母則無業，每天清晨3時到5時晨運。X憶述被告每逢休假便會非禮X，情況由2013年持續到2018年小四升小五為止。X又提到被告經常在X穿衣期間拍攝其私處，屢勸不聽。祖母亦曾因非禮一事斥責X，並謂：「你咁唔要臉，就算(被告)做過都唔好講出嚟」。

80歲退休人士T. S. H.被控於2013年1月29日至3月15日、2018年3月1日至7月18日、2018年7月1日至7月18日期間，在堅尼地城一大廈單位侵犯女童X。