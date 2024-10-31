八旬翁認偷輔警LV銀包連委任證 判緩刑需賠償

一名八旬老翁5月在黃大仙偷走一名輔警的LV名牌銀包，內含委任證等，警方兩個多月後尋獲老翁，他聲稱已把銀包「丟咗」。涉案老翁今早於九龍城裁判法院首次提堂，承認一項盜竊罪，所有失物未能尋回。署理主任裁判官高偉雄考慮到被告年事已高，判囚6個月，緩刑2年，賠償事主3,200元。

食早餐遺銀包遭順手牽羊

82歲被告吳杰民報稱小巴站長，承認一項盜竊罪，指他於5月31日在黃大仙龍蟠苑商場內偷竊一個牌子為路易威登的黑色錢包，價值港幣2,500元；現金港幣500元；一張香港身份證、駕駛執照、八達通、輔警人員委任證、警察體育遊樂會會員證及兩張Visa卡，上述物品為成文烈的財產。