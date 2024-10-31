八旬翁認偷輔警LV銀包連委任證 判緩刑需賠償

一名八旬老翁5月在黃大仙偷走一名輔警的LV名牌銀包，內含委任證等，警方兩個多月後尋獲老翁，他聲稱已把銀包「丟咗」。涉案老翁今早於九龍城裁判法院首次提堂，承認一項盜竊罪，所有失物未能尋回。署理主任裁判官高偉雄考慮到被告年事已高，判囚6個月，緩刑2年，賠償事主3,200元。
食早餐遺銀包遭順手牽羊
82歲被告吳杰民報稱小巴站長，承認一項盜竊罪，指他於5月31日在黃大仙龍蟠苑商場內偷竊一個牌子為路易威登的黑色錢包，價值港幣2,500元；現金港幣500元；一張香港身份證、駕駛執照、八達通、輔警人員委任證、警察體育遊樂會會員證及兩張Visa卡，上述物品為成文烈的財產。
一時貪心犯案 「銀包已經丟左」
案情指，事主當日在案發地食早餐，惟將銀包遺漏在長椅上忘記拿走，其後返回案發地惟銀包已不知所蹤，遂報警求助。警方翻查閉路電視後，發現被告於事主離開後將銀包取走，遂於8月拘捕被告，被告於警誡下承認犯案，「都係一時貪心，拎左嗰銀包，已經丟左」。
辯方求情指被告年事已高，退休多年，因一時貪心犯案，不知道後果如此嚴重，如今坦白承認控罪，亦已有悔意，望法庭輕判。署理主任裁判官高偉雄判刑指，被告所犯控罪嚴重，受害人因一時疏忽留下銀包，惟念被告初犯，年紀偏大，判處6個月監禁，緩刑2年，賠償3,200元。
案件編號：KCCC2705/2024