八旬老翁抹窗失足 搭棚工意外墮樓 接連發生高處墮下 雙雙隕命

人在高處要格外小心，稍不慎隨時「一失足成千古恨」。本港昨日發生兩宗高處墮下意外，各有一名男子喪命。其中一宗意外，一名82歲老翁在葵涌住宅，懷疑抹窗期間意外墮樓身亡。另一宗則屬工業意外，有搭棚工人於土瓜灣大廈天台工作期間，疑意外墮樓，倒卧一樓簷篷，送往廣華醫院搶救，可惜最終不治。香港建造業總工會表示，對意外深表遺憾，已即時派員向家屬提供支援。 首宗意外於昨日早上9時06分發生，一名82歲老翁被發現倒卧於新葵芳花園C座平台，保安懷疑他從高處墮下，連忙報警求助。警方和救護員接報後到場，經檢驗後證實老翁當場死亡。警方調查後獲悉82歲老翁為上址一個單位的住客，疑他抹窗期間意外墮樓，當場慘死。

據了解，老翁與妻子同住，昨早妻子外出購物前，曾向她表示要清潔支撐冷氣機機架的底部。警員經調查發現，客廳的窗戶和窗花均被打開，在窗邊附近發現一張椅子；相信當時事主試圖清潔支撐冷氣機的機架底部，失足由窗戶墮下，案件沒有可疑。



搭棚工人墮樓 至於另一宗意外則在同日下午2時06分發生。一名搭棚工人於土瓜灣馬頭角道40號大廈天台工作期間，疑意外墮樓，倒卧一樓簷篷。救援人員接報後趕至現場，消防架起雲梯將男工救下，發現其陷入昏迷；救護員接手用自動心外壓機為他急救，再由救護車將他送往廣華醫院搶救，可惜回天乏術。警方其後在天台調查事件，天台上放有多支用作搭棚的竹。