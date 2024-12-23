八達通宣布的士支付網絡接受PayMe付款

（左起）滙豐 PayMe 首席商務官李冠康、滙豐 PayMe 主管鍾柏德 (Brad Jones)、八達 通行政總裁應天麒及八達通產品部總監葉勁生合照。

八達通卡有限公司今日(23日)宣布，香港的士司機現可透過八達通網絡接受 PayMe by HSBC的付款，進一步擴大全港超過 27,000 名的士司機的電子支付選擇。 提升 PayMe 作為「衣、食、住、行」電子錢包 八達通於今年開始開放的士支付網絡，於1月開始接受銀聯、AlipayHK 和內地支付寶支付， 並於8月加入WeChat Pay HK及微信支付，採用電子支付的的士司機和乘客顯著提升，支持電子支付的的士司機增加了四成，平均每月交易額增長亦接近六成。目前已有七成的士司機使用商用版八達通App收款。

PayMe 現時覆蓋全港逾10萬間本地及網上商戶，是次合作將有助擴大其商戶網絡，並拓展到日常出行的範疇，進一步提升PayMe作為港人「衣、食、住、行」的電子錢包。

（左起）滙豐 PayMe 主管鍾柏德 (Brad Jones) 及八達通行政總裁應天麒合照，宣布香 港的士司機今天起可透過八達通網絡接受 PayMe by HSBC 付款。