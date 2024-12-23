八達通宣布的士支付網絡接受PayMe付款

八達通卡有限公司今日(23日)宣布，香港的士司機現可透過八達通網絡接受 PayMe by HSBC的付款，進一步擴大全港超過 27,000 名的士司機的電子支付選擇。
提升PayMe作為「衣、食、住、行」電子錢包
八達通於今年開始開放的士支付網絡，於1月開始接受銀聯、AlipayHK 和內地支付寶支付， 並於8月加入WeChat Pay HK及微信支付，採用電子支付的的士司機和乘客顯著提升，支持電子支付的的士司機增加了四成，平均每月交易額增長亦接近六成。目前已有七成的士司機使用商用版八達通App收款。
PayMe 現時覆蓋全港逾10萬間本地及網上商戶，是次合作將有助擴大其商戶網絡，並拓展到日常出行的範疇，進一步提升PayMe作為港人「衣、食、住、行」的電子錢包。
豁免的士司機手續費
自2018年推出商用版八達通App以來，八達通一直豁免的士司機的手續費，司機更可選擇把所收車費免費轉至八達通卡。已使用商用版八達通App收款的的士司機，只須更新即可享用八達通最新服務。新申請則只需下載商用版八達通App及經手機提交簡單文件，3個工作天內便能成功開設賬戶，隨後便會收到商戶套裝。的士司機只須開啓手機的藍牙功能，與八達通流動收款機配對，然後開啓商用版八達通App内的「店員模式」，並輸入交易金額，八達通流動收款機便會立即顯示相關金額。