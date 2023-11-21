八達通提醒市民注意偽冒SMS 疑竊取個人資料 (附網站名單)

近年騙徒透過釣魚短訊及假App騙取市民資料的案件越來越多。八達通今日(21日)提醒市民和客戶，注意一封偽冒由本公司發出之SMS短訊，內附連結令客戶點擊至未經授權網站或流動應用程式，該網站要求客戶輸入手機號碼、驗證碼及其他個人資料。

八達通特此澄清，該網站與他們無任何關係，並已通知金管局。八達通表示，可疑網站的域名會不斷改變，因此以上清單不能盡錄。八達通強調，絕對不會透過短訊或其中所載的超連結，要求客戶核實個人及/或賬戶資料，若市民有任何疑慮，或者曾在上述可疑網站提供個人資料，請致電 2266 2222與八達通有限公司聯絡。