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2023-11-30 16:14:59

八達通換卡計劃｜分批換舊卡 「嘟~嘟嘟」特別聲響提醒 失效唔換每年扣20蚊

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八達通分批換舊卡 「嘟～嘟嘟」特別聲響提醒要換新

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繼早前第一代八達通恆常換卡計劃順利完成後，八達通卡有限公司再推出「恆常換卡計劃」，根據發卡年份，每月分批更換於2002年及其後發出的八達通。當用戶在拍八達通時聽到「嘟～嘟嘟」特別提示聲響聲響範例，便可透過八達通App轉移舊卡至手機八達通；用戶亦可前往指定地點以舊卡換新卡。八達通提供3個月通知期予客戶換卡，如卡失效超過一年仍未換卡或退回，該公司將每年收取20元的行政費。

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【八達通換卡計劃】將需要更換的八達通轉換為手機八達通(八達通YOUTUBE影片截圖) 【八達通換卡計劃】將需要更換的八達通轉換為手機八達通(八達通YOUTUBE影片截圖) 【八達通換卡計劃】將需要更換的八達通轉換為手機八達通(八達通YOUTUBE影片截圖) 【八達通換卡計劃】將需要更換的八達通轉換為手機八達通(八達通YOUTUBE影片截圖) 【八達通換卡計劃】將需要更換的八達通轉換為手機八達通(八達通YOUTUBE影片截圖) 【八達通換卡計劃】將需要更換的八達通轉換為手機八達通(八達通YOUTUBE影片截圖) 【八達通換卡計劃】將需要更換的八達通轉換為手機八達通(八達通YOUTUBE影片截圖) 【八達通換卡計劃】將需要更換的八達通轉換為手機八達通(八達通YOUTUBE影片截圖) 【八達通換卡計劃】將需要更換的八達通轉換為手機八達通(八達通YOUTUBE影片截圖) 【八達通換卡計劃】將需要更換的八達通轉換為手機八達通(八達通YOUTUBE影片截圖)

提供3個月通知期

八達通會提供為期最少3個月通知期，以提醒用戶換卡。舊卡內的按金、餘額及大部分服務或優惠等，將自動轉移至手機八達通或新卡。用戶亦可選擇退回其八達通，以安排按金及餘額退款。

3個月的通知期過後，舊卡將會失效，如客戶於舊卡失效一年內更換新卡或退回舊卡，均不會被收取「逾期更換行政費」; 否則，八達通將從失效的舊卡按金及餘額（如有）中每年扣除港幣 20 元的行政費，直至這兩筆款項被完全扣除為止，屆時，該八達通將無法更換。

除提示聲外，用戶亦可透過多個渠道查閱是否須要更換新卡，包括八達通換卡計劃的網頁、「八達通互動語音電話系統」，以及指定港鐵站和商場內的「八達通服務站」；此外，如客戶已在八達通 App 內登記八達通，當該八達通須要更換時，客戶將會於八達通 App 收到系統訊息通知。

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