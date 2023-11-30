八達通換卡計劃｜分批換舊卡 「嘟~嘟嘟」特別聲響提醒 失效唔換每年扣20蚊

八達通會提供為期最少3個月通知期，以提醒用戶換卡。舊卡內的按金、餘額及大部分服務或優惠等，將自動轉移至手機八達通或新卡。用戶亦可選擇退回其八達通，以安排按金及餘額退款。

當3個月的通知期過後，舊卡將會失效，如客戶於舊卡失效一年內更換新卡或退回舊卡，均不會被收取「逾期更換行政費」; 否則，八達通將從失效的舊卡按金及餘額（如有）中每年扣除港幣 20 元的行政費，直至這兩筆款項被完全扣除為止，屆時，該八達通將無法更換。

除提示聲外，用戶亦可透過多個渠道查閱是否須要更換新卡，包括八達通換卡計劃的網頁、「八達通互動語音電話系統」，以及指定港鐵站和商場內的「八達通服務站」；此外，如客戶已在八達通 App 內登記八達通，當該八達通須要更換時，客戶將會於八達通 App 收到系統訊息通知。