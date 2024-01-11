八達通擴的士支付服務　1.25開放予銀聯/AlipayHK/內地支付寶等平台加入｜電子支付

本港的士曾被外界批評欠缺電子支付方式，今後情況或會改變。八達通卡公司宣布，由今年1月25日起，將開放八達通的士支付網絡，予銀聯、AlipayHK、內地支付寶等二維碼支付平台加入，協助的士司機輕鬆接受電子支付，八達通指，希望提升旅客和港人的乘車體驗。

八達通表示，目前已有2.1萬名的士司機，透過「商用版八達通App 」收款，而的士上的八達通流動收款機，亦將陸續接受銀聯二維碼、AlipayHK和內地支付寶等支付選項。而自八達通自2018年起，已一直豁免的士司機銀行賬戶資金轉賬費用手續費，會將此推廣優惠維持至2025年年底。