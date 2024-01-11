八達通擴的士支付服務　1.25開放予銀聯/AlipayHK/內地支付寶等平台加入｜電子支付

本港的士曾被外界批評欠缺電子支付方式，今後情況或會改變。八達通卡公司宣布，由今年1月25日起，將開放八達通的士支付網絡，予銀聯、AlipayHK、內地支付寶等二維碼支付平台加入，協助的士司機輕鬆接受電子支付，八達通指，希望提升旅客和港人的乘車體驗。
八達通表示，目前已有2.1萬名的士司機，透過「商用版八達通App 」收款，而的士上的八達通流動收款機，亦將陸續接受銀聯二維碼、AlipayHK和內地支付寶等支付選項。而自八達通自2018年起，已一直豁免的士司機銀行賬戶資金轉賬費用手續費，會將此推廣優惠維持至2025年年底。
運輸署對決定表示歡迎
運輸署對決定表示歡迎，指八達通推出新措施推動的士業界電子支付發展，並會繼續與不同電子支付系統的營辦商保持溝通，以推動的士業界引進電子支付方式，方便乘客支付車費。
八達通行政總裁應天麒則指，八達通作為最多的士司機選用的電子支付平台，一直致力推動本港電子支付發展；今次與銀聯以及 AlipayHK和內地支付寶合作，將令的士業界有更大誘因接受電子支付，促進香港發展為智慧城市，為旅客和本地市民提供更多支付選項，讓其旅程變得更加順暢。
八達通：會提供優惠予的士司機
此外，八達通指，的士司機如現時已可透過商用版八達通 App 收款，無須額外申請，只須更新商用版八達通App，便能享用八達通最新服務，接受更多支付平台付款，屆時只須在App内輸入收費金額，乘客便可於八達通流動收款機拍八達通或掃碼付款。
而由即日起至3月31日，的士司機成功推薦同業開立商用版八達通 App 賬戶，而受薦司機在開戶首30日內有最少5次滿22元的八達通收款，雙方即可各享$100 獎賞。推廣期內，的士司機可享最多 10 次推薦獎賞，即最高可賺1,000元獎賞；而新開戶的的士司機，亦可獲贈八達通流動收款機以及豁免手續費。