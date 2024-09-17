八達通料明年推出新讀卡機　拍卡付款同時領取優惠券。

新一代八達通讀卡機有連線上網功能

八達通目前全港滲透率為98%，商戶付款點近19萬。八達通非執行主席楊美珍說，公司將推出新一代八達通讀卡機，有連線上網功能，處理能力亦較高，例如用戶可在用八達通拍卡付款的同時領取優惠券、自動換取泊車優惠、透過八達通App叫車等，將在今年稍後時間在個別商戶開始逐步做測試，預料明年推出新讀卡器。