八達通料明年推出新讀卡機　拍卡付款同時領取優惠券。

八達通公司今年3月底推出「全國通卡」，可以在內地336個城市乘搭公共交通工具，至今已賣出超過5萬張，最多人使用「全國通卡」的內地城市依次為深圳、廣州、北京和上海。
八達通說，正積極拓展跨境支付，除了內地、市民可透過八達通App於泰國商戶使用PromptPay服務付款，而八達通銀聯卡就可以在南韓超過95萬個 ZeroPay消費點付款，公司目前正研究將跨境支付服務擴展至日本，但未有具體時間表。
新一代八達通讀卡機有連線上網功能
八達通目前全港滲透率為98%，商戶付款點近19萬。八達通非執行主席楊美珍說，公司將推出新一代八達通讀卡機，有連線上網功能，處理能力亦較高，例如用戶可在用八達通拍卡付款的同時領取優惠券、自動換取泊車優惠、透過八達通App叫車等，將在今年稍後時間在個別商戶開始逐步做測試，預料明年推出新讀卡器。
另外，八達通今年初開放的士支付網絡，讓銀聯、AlipayHK、內地支付寶等加入，8月時進一步開放 Wechat Pay HK及微信支付兩個支付選項，而透過商用版八達通App收款的的士司機，在開放支付網絡後，由21000名增至25000名，整體在過去4年，八達通在的士上的使用量升幅有10倍。楊美珍說八達通正與「的士車隊」的中標公司商討，希望讓更多的士司機使用八達通收款，便利乘客。
原文刊登於 香港電台