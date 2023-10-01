八達通新揸fit人應天麒上任 盼有手機就用手機八達通 (林俊源攝)

八達通公司高層有人事變動，應天麒於今日(10日)接替行政總裁李俊明，擔任八達通集團行政總裁職務。八達通收費系統自1997年9月正式面世至今，全港滲透率已達98%，每日交易量1,500 萬宗、每日總交易額高達港幣3億。應天麒表示，現時有6百萬用戶使用手機八達通卡，且使用手機八達通客戶的每月平均消費比起用實體八達通高出六成；他表示，將繼續推廣手機八達通卡，期望未來能令八達通走入每個用戶的手機。 應天麒在電子支付領域具深厚行政經驗，曾於銀行及支付行業任職20年，於今年8月1日加入八達通 。香港近年不同電子支付工具推陳出新，被問及八達通如何脫穎而出，他認為，八達通有別於其他電子支付工具，它看重使用者的體驗業務(users experience business)，而不是支付業務(payment business)；又指昔日電子支付尚未流行，實體八達通卡仍須與現金、信用卡競爭，亦成功獲市民垂青，全因八達通的方便和對使用者體驗的重視。

手機八達通手機無電仍能用 他舉例說，港人返工時段「唔洗急，最緊要快」，若要打開應用程式，「再打開QR嘟碼俾錢」十分費時；反之手機八達通卻不需要打開應用程式都能夠進行支付；笑指即使手機冇電仍都能夠進行支付，非常方便，加上推出客製化手機八達通卡面，亦大大幫助推廣。應天麒表示未來繼續改善使用者的體驗，包括持續擴大接受八達通的商戶、交通工具覆蓋率，令八達通可以應付使用者所有的生活需要。 著力向Gen Alpha推廣八達通 應天麒又觀察到，年輕一代使用手機八達通的比率逐步提升，現時約三成半的手機八達通用戶年齡在 30 歲以下。他認為，「Gen Alpha」(出生於2010年之後，現為1到13歲的年輕人)成長與智能電話的出現完全重疊，他們的生活非常依賴電子產品和互聯網， 故公司將此服務進一步推廣到Gen Alpha，自9月中「八達通銀包 Plus」已接受年滿 13 歲人士申請。

八達通新揸fit人應天麒上任 盼有手機就用手機八達通 (林俊源攝)