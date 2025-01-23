八達通派888萬元利是1.27起開搶 冀吸引港人新年留港消費

新年最令人感興奮的莫過於𢭃利是。八達通宣布，將於下周一(27日)起，一連33日大派合共888萬元、約120萬封利是，每日玩遊戲後可搶一封，最高獲88元；獲取的利是須兩日內使用消費滿指定金額後，再經指定途徑拍卡領取。八達通希望活動吸引全港市民參與，在節日期間留港消費，刺激本地經濟。
八達通推出歷來最大型的農曆新年推廣活動「八達通同你『嘟』聲報喜」，由1月27日至2月28日期間，派出888萬元利是及超過6,000萬元的商戶優惠，26個主要零售及餐飲集團將在其門市提供額外折扣優惠。活動重頭戲合共888萬元利是，將於活動期間每日分3個時段派發，包括早上7時、11時及傍晚6時，而每日派發的數量有上限。
市民須下載八達通App，透過掃描大型戶外廣告二維碼、點擊線上、八達通App內活動廣告及用電話輕碰商戶夥伴店內宣傳品的NFC標誌，即可挑戰小遊戲，完成後可隨機獲得2元、6元、8元或88元利是，每日限搶一封。
使用利是須知
成功搶得利是的市民仍有「任務」，須於當日或翌日以已連結至「好賞嘟」的八達通於零售、餐飲、乘搭公共交通工具或的士、購買交通月票、泊車等方式，完成單次合資格交易，如搶到2元、6元、8元，要消費滿100元才可使用；消費滿500元才可兌換88元利是。完成交易後，翌日須透過八達通App拍卡領取利是金額。
八達通市場推廣、傳訊及數據總監吳雪虹表示，希望透過活動，為用戶送上祝福與喜悅，同時吸引全港市民在節日期間留港消費，刺激本地經濟。
料消費額增2至3倍
八達通零售業務及合作夥伴總監李玉兒表示，參考以往的推廣活動，八達通用戶消費額能增加三成至五成，希望今次派利是活動，能令農曆年間用戶的消費額增加2至3倍。