八達通派888萬元利是1.27起開搶 冀吸引港人新年留港消費

新年最令人感興奮的莫過於𢭃利是。八達通宣布，將於下周一(27日)起，一連33日大派合共888萬元、約120萬封利是，每日玩遊戲後可搶一封，最高獲88元；獲取的利是須兩日內使用消費滿指定金額後，再經指定途徑拍卡領取。八達通希望活動吸引全港市民參與，在節日期間留港消費，刺激本地經濟。

八達通推出歷來最大型的農曆新年推廣活動「八達通同你『嘟』聲報喜」，由1月27日至2月28日期間，派出888萬元利是及超過6,000萬元的商戶優惠，26個主要零售及餐飲集團將在其門市提供額外折扣優惠。活動重頭戲合共888萬元利是，將於活動期間每日分3個時段派發，包括早上7時、11時及傍晚6時，而每日派發的數量有上限。