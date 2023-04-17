八達通聯同商戶推出總值逾億元優惠迎首輪消費券 設服務大使於超過70個指定車站協助市民輕鬆領取消費券

2023年首輪$3,000消費券經已在昨天（16日）派發。而身為指定電子儲值支付工具之一的八達通卡有限公司（八達通）亦在近日宣布，透過八達通App提供總值逾億元的的商戶優惠及「好賞嘟」（Easy Earn）奬賞，再加碼狂派共10萬張價值$100萬的港鐵車站指定商店電子現金券。除了大派優惠外，八達通更會在超過70個指定港鐵站及輕鐵客務中心增設八達通服務大使，即場協助市民輕鬆領取消費券，即拎即消費！

增設八達通服務大使 拎消費券話咁易

今年領取消費券的步驟與去年相同，市民可透過八達通App、指定零售店、交通補貼領取站和八達通服務站拍卡，即可領取首輪消費券，更可同時領取公共交通費用補貼，一嘟即到手。如果領取的金額超過$3,000儲值限額，可因應八達通的儲值額分開多次領取，直到領取完畢為止。為了讓市民能更輕鬆領取消費券，八達通會在超過70個指定港鐵站及4個指定輕鐵客務中心增設八達通服務大使，為市民大眾解答相關疑難。

70個指定港鐵車站及4個指定輕鐵客務中心的補貼領取站（4月16至17日）如下：

觀塘綫及荃灣綫（25個車站）：荃灣、大窩口、葵興、葵芳、美孚、荔枝角、長沙灣、深水埗、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、尖東、藍田、觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、石硤尾、何文田、黃埔

港島綫及將軍澳綫（21個車站）：堅尼地城、香港大學、西營盤、上環、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后、炮台山、北角、鰂魚涌、太古、西灣河、筲箕灣、柴灣、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳

屯馬綫（12個車站）：屯門、兆康、天水圍、朗屏、元朗、荃灣西、南昌、大圍、沙田圍、第一城、石門、馬鞍山

東鐵綫（9個車站）：上水、粉嶺、大埔墟、沙田、太和、火炭、九龍塘、旺角東、紅磡

東涌綫（3個車站）：青衣、東涌、奧運

輕鐵客務中心（4個車站）：屯門碼頭、良景、天逸、元朗

47個指定港鐵車站的八達通服務站（4月16至18日）如下：