八達通首辦8.28樂悠節 指定店用樂悠咭消費100回贈8元

60歲或以上香港居民，於周日起必須用「樂悠咭」才能續享2元搭車優惠。八達通明日(28日)起推出為期兩周的「8.28樂悠節」。活動期間，樂悠咭持有人可在參與活動的實體商戶，每次消費滿100元，便可獲8元現金回贈，最多可領800元，總值828萬元。八達通亦聯同逾60個商戶，超過3,500個消費點推出快閃優惠，如可於大家樂、一粥麵等享28元樂悠茶餐、百佳超級市場指定產品買一送一。部分商戶更會向持有人推出全年適用優惠，包括美心MX任何惠顧滿50元減6元等。八達通希望鼓勵樂悠咭持有人多外出走動及可留港消費，支持本地經濟。

「8.28樂悠節」由8月28日至9月10日舉行，樂悠咭持有人在參與商戶的實體店以樂悠咭單次消費滿100元或以上，可獲8元現金回贈，每人最多可獲回贈100次，即800元；回贈須於8月31日起經八達通App或服務站拍咭領取。參與商戶包括大家樂、美心MX、CircleK、百佳、萬寧、屈臣氏、AEON、759阿信屋、大生等，詳情可到八達通網頁或手機APP了解。

除八達通自家現金回贈優惠，亦夥拍逾60家商戶推出樂悠咭持有人專屬優惠，包括於大家樂、一粥麵及上海姥姥享28元樂悠茶餐、CircleK購買CircleK品牌食品滿50元減10元、日本城購物滿108元減18元、美心中菜外賣自取享7折、百佳超級市場指定產品買一送一、必勝客堂食單點意粉或飯7折、實惠購物滿100元減28元、聖安娜餅屋日式蒸蛋糕買一送一、星巴克手調飲品買一送一、譚仔及譚仔三哥享指定米線半價、屈臣氏門市消費滿188元減28元及759阿信屋全場貨品7折等。