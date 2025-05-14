八達通App五月底增Call車易服務 覆蓋泰星馬越 八達通App內直接叫車 毋須額外註冊

作為香港最常用和信賴的電子支付平台，八達通現時在港滲透率已高達98%，約七成港人更使用電子八達通服務。為方便市民出行，針對境外叫車需要，八達通宣布於5月下旬於推出「Call車易」服務，屆時市民前往東南亞等地旅遊時，可經八達通App內直接叫車，選擇手機八達通、八達通銀包或拍八達通卡，以港元餘額支付車資。

「Call車易」覆蓋泰星馬越 設專屬廣東話支援熱線 八達通「Call車易」(境外)服務將於5月下旬推出公眾體驗版，首階段覆蓋泰國、新加坡、馬來西亞及越南4地。八達通交通業務主管鄧翠珊Nora表示，上述地方為受港人歡迎的外遊熱點，了解到當地叫車風氣成熟，故串接當地服務供應商於八達通App內直接提供服務。「為擴展八達通支付服務生態圈，讓港人使用最熟悉的八達通App在境外叫車，不諳外語的朋友能輕鬆使用服務之餘，也可透過App內選擇以手機八達通、八達通銀包或拍八達通卡，以港元餘額支付車資。」她續指較當地叫車平台，需要當地電話號碼進行註冊，亦要填寫個人資料和綁定支付方式，八達通「Call車易」毋須額外註冊即可開通使用，更安全可靠。「客服人員亦可以廣東話支援熱線，方便市民查詢叫車問題或服務，不懂英文或當地語言的朋友均放心使用。」

App內「旅遊」頁面開通 未來積極開拓本地叫車服務 現時八達通App內「旅遊」頁面已提供內地、泰國和韓國二維碼付款功能，亦能以八達通預訂高鐵車票，甚至查閱八達通全國通卡的餘額及更新匯率。八達通交通業務部副總經理吳啟東Carlton稱隨本月底更新版將加入「Call車易 (體驗版)」的標識，用戶點選並同意定位權限後，即能辨識身處位置，自動開啟相對應的叫車選項。「只要輸入想前往的目的地，系統便會即時顯示車型供選擇，同時車資亦會清晰顯示，乘客選好搭乘組合後以港元支付，輕鬆等待已配對的車輛前來接送。」他強調用戶全程在八達通App內完成所有叫車程序，系統亦會同步實時尋找車輛配對，用戶體驗感覺良好。八達通亦明白到港人對智慧出行的殷切需要，表示正積極考慮開拓本地叫車服務，並已展開與不同的士車隊洽談系統串接的事宜。

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