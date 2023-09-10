八鄉元朗4村屋被爆竊 3名內地男子被捕

警方表示，八鄉分區特遣隊人員前日(8日)傍晚進行反爆竊巡邏期間，在港鐵錦上路站拘捕3名內地男子，年齡介乎43至47歲，他們涉八鄉分區的3間村屋爆竊案；並在他們身上檢獲一批懷疑爆竊時使用的工具，包括油壓鋼筋剪、電筒、手套等，被捕人涉嫌「爆竊」及「外出時備有偷竊用的物品」，被捕人現正被扣留調查。案件交由元朗警區刑事調查隊第五隊跟進。

被捕人與另一宗元朗村屋爆竊有關

警方表示，在本月3日及本月7日分別接獲報案，指八鄉分區的3間村屋的窗花被破壞，屋內有搜掠痕跡，懷疑遭爆竊，警員經深入調查及翻查大量閉路電視後鎖定3名疑犯身份，八鄉分區特遣隊人員前日在港鐵錦上路站拘捕3名內地男子，年齡介乎43至47歲；又指，調查顯示，除上述於八鄉發生的兩宗爆竊案外，被捕人亦與另一宗在八月十五日於元朗分區一村屋內發生的爆竊案有關。

盡量避免將貴重財物或大量金錢擺放於單位內

警方鼓勵市民加強家居防盜措施，例如安裝防盜警鐘及設有即時通報功能的閉路電視系統等，偵察非法進入屋宇的擅進者，以便及早發現進行爆竊的匪徒。如非必要，盡量避免將貴重財物或大量金錢擺放於單位內。

警方強調，將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，並採取情報主導的策略性部署，配合高姿態巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊爆竊罪案，保障市民的生命財產。