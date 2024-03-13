八鄉鱷魚取名「百香果」居海洋公園新景點鱷園 當保育大使

海洋公園有新住客！去年於八鄉捕獲的鱷魚正式取名「百香果」、英文名則為「Passion」，將遷入牠在海洋公園正門入口外的新居「鱷園」，並在周六(16日)起正式與公眾見面，助宣揚保育訊息。海洋公園解釋，命名投票活動中有逾萬人參與，當中「百香果」票數最多，而「百香」與八鄉諧音相似；百香果的英文名又是passion fruit，故此名字可突顯鱷魚活躍及熱情的個性。
百香果於去年4月在八鄉錦上路蓮花地一處被居民發現，最終由警方及漁護署捕獲，交海洋公園檢查及暫居。
鱷魚一般壽命50至70年，海洋公園指，百香果今年約5歲，為古巴鱷與暹羅鱷混血的雌性鱷。牠被發現時身長約1.9米，體重約35公斤，經一年後，現時重了3.5公斤，亦長了7厘米。至於牠的來源，公園動物及保育總管祝效忠表示，百香果被發現時身形豐滿，不排除曾有人投餵，或牠不久前捕獵其他生物，海洋公園會繼續跟進調查。
除百香果，海洋公園內還有兩條居於園內「鱷魚潭」的中國揚子鱷。祝效忠指，兩類鱷魚的習性大同小異，故公園有足夠經驗飼養鱷魚。但因為不同來源及品種有別，不適合放在同一處一起飼養。他又指，鱷魚不需每天進食，每周餵飼一至兩次，每次餵500至700克的雞肉及魚肉。
鱷園設公園正門外免費參觀
百香果將長居在海洋公園正門外的「鱷園」設施，供旅人免費觀賞。鱷園以開放式設計，有大樹、草地及恆溫水池，模擬鱷魚在野外淡水的生態。園方建議遊客，在陽光充足的日子，可觀察鱷魚在草地上曬太陽及張開口散熱情況。在較冷的天氣則可在淺水區，欣賞鱷魚在恆溫水池中，把眼及頭部露出水面的習性。園方提醒遊客與鱷魚見面時，切勿拍打玻璃或將外來物扔進園區。
海洋公園主席龐建貽指，鱷園是改建園內舊有設施，耗資7位數字，主要是模擬了野生鱷魚的棲息地，好讓百香果充分展現天性。他又指，新園區設置在公園入口，免費開放，希望百香果成為園方的動物大使，一走近公園便可先觀賞牠。他亦希望百香果的經歷讓公眾認識引入外來物種對本地生態的影響，提高大眾保育意識。