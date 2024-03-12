八鄉鱷魚取名「百香果」進駐海洋公園　周六起與公眾見面

海洋公園有新住客！去年於八鄉發現的鱷魚，已經遷入牠在海洋公園正面前的新居 —「鱷園」。海洋公園表示，根據網上投票的結果，新鱷魚取名為「百香果」；並將於3月16日起正式跟公眾見面，宣揚保育訊息。

鱷魚於去年4月被發現

鱷魚於去年4月被八鄉錦上路蓮花地一處民居發現，最終由警方及漁護署制服，事件中無人受傷，牠其後被送往海洋公園接受檢查並暫住。園方亦在今年1月中起亦舉行牠的名字投票。

海洋公園指，百香果的名字除了源於「百香」與「八鄉」同音，而百香果又名熱情果，英文名 Passion 是 passion fruit(熱情果)的簡稱，亦象徵海洋公園在這次鱷魚接收行動中對生態保育一貫的熱誠。

海洋公園續指，百香果年紀約4歲，為古巴鱷與暹羅鱷的雌性混血鱷，牠被發現時身長約1.9米，體重約35公斤；但一年後牠亦有所成長，不但重了3.5公斤，亦長了7厘米。