八鄉鱷魚取名「百香果」進駐海洋公園　周六起與公眾見面

海洋公園有新住客！去年於八鄉發現的鱷魚，已經遷入牠在海洋公園正面前的新居 —「鱷園」。海洋公園表示，根據網上投票的結果，新鱷魚取名為「百香果」；並將於3月16日起正式跟公眾見面，宣揚保育訊息。
▼百香果鱷魚進駐海洋公園▼
鱷魚於去年4月被發現
鱷魚於去年4月被八鄉錦上路蓮花地一處民居發現，最終由警方及漁護署制服，事件中無人受傷，牠其後被送往海洋公園接受檢查並暫住。園方亦在今年1月中起亦舉行牠的名字投票。
海洋公園指，百香果的名字除了源於「百香」與「八鄉」同音，而百香果又名熱情果，英文名 Passion 是 passion fruit(熱情果)的簡稱，亦象徵海洋公園在這次鱷魚接收行動中對生態保育一貫的熱誠。
海洋公園續指，百香果年紀約4歲，為古巴鱷與暹羅鱷的雌性混血鱷，牠被發現時身長約1.9米，體重約35公斤；但一年後牠亦有所成長，不但重了3.5公斤，亦長了7厘米。
百香果將生活海洋公園鱷園區域
百香果會生活在海洋公園正面前的鱷園區域。園方表示，區域模擬野外環境，除了有陸地供百香果曬太陽，水池備有深水與淺水區，而平均水溫維持約20至30度及暖燈幫助鱷魚於冬天保持體溫。
海洋公園提醒市民，生態區右手邊的的淺水區會是最好的打卡位，因鱷魚為變溫動物，在陽光普照的日子會在陸地上張開口散熱，但只有十幾度的寒冷天氣就會在水中保暖；故百香果會經常逗留在該處。然而，市民探訪百香果時亦切記不要拍打窗口和把東西掉進生態區內。
海洋公園公司主席龐建貽表示，百香果當去年到園時便立即完成充份的檢查，反映海洋公園對香港處理外來物種的重要性。他希望，旅客和市民一到樂園就可見到百香果作為動物大使，了解外來物種對本地生態圓、生物多樣性的影響。
至於有傳海洋公園希望内地再送熊貓到港，龐建貽表示已就相關事宜去信政府，稱「有好回復」，但暫時未有細節。
親親動物月活動回歸
另外，備受歡迎的海洋公園「親親動物月」亦會在復活節載譽回歸，將為大家帶來為期兩個月的連串動物主題節目，讓大小朋友以好玩有趣的方式認識自然生態及生物多樣性。