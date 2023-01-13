公僕辭職潮｜警務處逾6000空缺 梁籌庭：放假或被動員「嚇親公務員」

2021至2022年度全年共有3,734名公務員辭職，即平均每季約933名。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，最新數字反映辭職潮持續，情况不理想。他指，新一屆政府設立「公務員緊急動員機制」，在休假日亦可能需要被動員，增加額外工作量，或「嚇親公務員」驅使部分公務員辭職，人手短缺和工作壓力增加，均導致辭職潮持續。

公務員事務局昨日（12日）向立法會提交文件，顯示2022至2023年度首季共944名公務員辭職，辭職率為0.54%。空缺最多的政府部門為警務處，截至去年3月共有6,312個公務員職位空缺，空缺率16.7%。

文件亦交代截至去年3月31日公務員空缺最多的5個部門依次為警務處、食環署、教育局、懲教署及房屋署；警務處及教育局的空缺率分別為16.7%及13%，明顯高於整體公務員同期的8.8%。至於空缺最多的5個職系是初級警務人員、二級工人、文書助理、文書主任及懲教助理，初級警務人員空缺率為17.7%。

警察工作對年輕一代吸引力下降

梁籌庭表示，警察工作對年輕一代吸引力下降，而且較危險，因此空缺最多；而教育局空缺較多主要因為教師流失，認為在目前政治氣氛下，不少官校教師都憂慮被投訴，寧願在資助或直資學校任教。