公價人情僅派餅卡升2倍 酒店酒樓不變 結婚開支升9%至38.4萬超疫情前水平

疫情困擾香港近三年，多變的防疫措施不但影響日常生活，亦改變結婚消費模式。結婚資訊媒體生活易的2022年全港結婚消費調查發現，大部分人情金額中位數與過去2年維持不變。結婚開支錄得疫情後首次回升，按年上升9%至38.4萬元，並超越2019年的36.9萬元，當中婚紗攝影開支更按年增加28%至2.5萬元。

調查於今年9至11月訪問1,226名於今年至2024年間結婚的準新人，發現「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」的人情中位數按年升幅最高，由100元升2倍至300元；因防疫限制令較多新人選擇的酒會和「只邀請出席於婚姻註冊處/教堂的簽紙儀式」的人情分別升至800元和500元。但高級酒店、一般酒店維持在1,500元和1,000元，而酒樓、午間婚宴及西餐廳人情維持為800元。生活易媒體業務及市場部主管周卓盈指，經濟未好轉，令人情價並無明顯變化，而僅派餅卡或簡約婚禮涉及較低金額，港人較慷慨送上人情。

婚紗攝影及結婚首飾升幅最高

結婚開支連續下跌2年後，今年超越疫情前2019年的36.9萬元，達38.4萬元。生活易行政總裁馬宗傑指，高消費結婚項目仍然是「婚宴酒席」，新人平均花費升3%至約15萬元，有紀念價值的「婚紗攝影」和保值的「結婚首飾及戒指」升幅最高，分別升28%至約2.6萬元和升17%至逾10萬元，反映現時新人較願意投資具價值的結婚項目上。

場地選擇方面，選擇酒店舉辦婚禮的新人較多，有約54%，酒樓則跌至不足三成。馬宗傑認為，酒店防疫措施較令人安心，且提供近年興起的午間婚宴及戶外婚禮等。而受防疫措施及移民潮影響，平均擺酒圍數有下跌趨勢，由2018年的20圍，每年減一圍至今年的16圍。去年禮金逆市由5萬元升至6萬元，今年再增至6.8萬元。

馬認為，反映疫情下未來外父外母對禮金金額仍有一定期望，而準女婿亦願配合以表誠意。出入境限制近月放寬，新人或有計劃到海外拍婚照，令婚紗攝影開支較去年增加；新人亦急不及待出關外遊，蜜月旅行更捨得花費，升11%至4.5萬元。

逾四成男士指好老婆條件樣靚身材正

近年港人普遍遲婚，去年男性初婚中位數為31.9歲，女性為30.4歲。問及準新人促成結婚決定的因素時，首三位分別是「年屆適婚年齡」(72%)、「感情穩定」(61%)、「已有經濟基礎」(55%)。而揀好老婆或好老公條件︰逾四成男士認為好老婆要「靚女」(46%)及「有身材」(44%)，僅17%及12%女士認為「靚仔」及「大隻」是揀好老公的條件。馬宗傑相信，反映男士明顯比女士對樣貌及身材更有要求。