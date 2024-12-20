公共交通費用補貼計劃 明年元旦納入AlipayHK

公共交通費用補貼計劃明年元旦起涵蓋AlipayHK(支付寶香港)的支付，惟暫不支援購買個別票種，如月票或日票，只適用公共交通服務的單程費用。運輸署提醒，新安排下，用八達通和AlipayHK的車費以獨立形式計算補貼，不會合併計。
市民須先安裝AlipayHK手機程式，透過程式內「易乘碼」搭交通工具，或以港鐵手機應用程式MTR Mobile的「車票二維碼」乘搭港鐵時以AlipayHK付款，有關交通費用會被用作計算公共交通費用補貼。當中適用於港鐵列車(不包括機場快綫、輕鐵及港鐵巴士)；包括城巴、九巴、龍運巴士及新大嶼山巴士等專營巴士；電車；11條指定渡輪航線；及175條指定綠色專線小巴路線。但暫不支援購買個別票種，如月票或日票，只適用於單程費用。
公共交通費用補貼計劃2019年起推出，市民須用八達通支付計劃內交通費才可獲計劃補貼，政府會就市民在每月超出400元的實際公共交通開支提供三分一的補貼，每月400元為上限。
AlipayHK被納入計劃後，與現時透過使用八達通記錄、計算及領取補貼的安排相同。當中AlipayHK用戶可透過程式領取補貼，支付寶香港補充指，將提供「自動領取補貼」功能，市民只須啟動相關功能，補貼會自動存入帳戶餘額。
立法會交通事務委員會主席陳恒鑌歡迎措施，又期望未來有更多平台納入計劃。運輸署提醒，八達通與AlipayHK帳戶所分別記錄的公共交通費用，以分開獨立形式計算公共交通費用補貼。
公共交通費用補貼計劃免申請及入息審查，推出後補貼額持續上升，2023/24年度開支約35億元，較2019/20年度17億元增逾一倍。政府年初表示，會檢討計劃的運作模式，令財政可持續下延續計劃。