公共交通費用補貼計劃 明年元旦納入AlipayHK

公共交通費用補貼計劃明年元旦起涵蓋AlipayHK(支付寶香港)的支付，惟暫不支援購買個別票種，如月票或日票，只適用公共交通服務的單程費用。運輸署提醒，新安排下，用八達通和AlipayHK的車費以獨立形式計算補貼，不會合併計。

市民須先安裝AlipayHK手機程式，透過程式內「易乘碼」搭交通工具，或以港鐵手機應用程式MTR Mobile的「車票二維碼」乘搭港鐵時以AlipayHK付款，有關交通費用會被用作計算公共交通費用補貼。當中適用於港鐵列車(不包括機場快綫、輕鐵及港鐵巴士)；包括城巴、九巴、龍運巴士及新大嶼山巴士等專營巴士；電車；11條指定渡輪航線；及175條指定綠色專線小巴路線。但暫不支援購買個別票種，如月票或日票，只適用於單程費用。