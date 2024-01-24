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2024-01-24 04:31:52
日報

公共屋邨年內設智能廚餘回收桶 黃傑龍︰指定袋愈大愈厚

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智能廚餘回收桶

政府目標下月中之前，在全港一半公共屋邨增設智能廚餘回收桶。(羅庸軒攝)

垃圾徵費押後至8月實施，市民仍最想「搞清細節」。環保署代表昨在東區區議會上表示，垃圾收費或提升市民的回收意欲，署方會持續擴展社區回收網絡；並透露農曆新年前會在全港一半的公共屋邨，設置智能廚餘回收桶。另外，稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍昨日實測240公升商用指定垃圾袋的質量，直言垃圾袋當麻包袋「咬牙切齒」地跳後仍然無損。

東區區議會昨日召開食物環境衛生委員會，各成員提出對垃圾徵費的疑慮。其中民建聯林永晟指，「環保署強調措施是希望從源頭減廢，並非懲罰市民或為政府賺取利潤」，但政府的宣傳不足，導致市民不清楚當局的原意。自由黨阮建中就提到，執法者難以監察市民無用指定袋或棄置垃圾到其他樓層，他擔心會造成「口同鼻拗」的局面，破壞社區和諧。

環保署高級政務主任麥嘉盈在會上表示，署方會加強宣傳垃圾徵費，未來或會與電視台及電台合作，加插節目，教育市民，希望關愛隊也可以幫忙宣傳。麥嘉盈續指，垃圾收費或會提升市民的回收意欲，署方將擴展社區回收網絡，包括設立更多「綠在區區」的收集點；又指環保署會在農曆新年前，為全港一半的公共屋邨設置智能廚餘回收桶，目標今年內全於港所有屋邨設置。

不少公眾都關注指定垃圾袋的耐用性，環保署拍片實測垃圾袋外，環境局長在立法會上示範拉址指定袋，稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍昨在社交媒體上發相片，他把雙腳踩入膠袋，將240公升指定垃圾袋當作麻包袋般跳。他又在電台節目分享實測結果，稱指定垃圾袋「越細越薄，越大越厚」，但即使小型垃圾袋，厚薄仍跟平時用的垃圾袋差不多。

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