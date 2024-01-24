公共屋邨年內設智能廚餘回收桶 黃傑龍︰指定袋愈大愈厚

垃圾徵費押後至8月實施，市民仍最想「搞清細節」。環保署代表昨在東區區議會上表示，垃圾收費或提升市民的回收意欲，署方會持續擴展社區回收網絡；並透露農曆新年前會在全港一半的公共屋邨，設置智能廚餘回收桶。另外，稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍昨日實測240公升商用指定垃圾袋的質量，直言垃圾袋當麻包袋「咬牙切齒」地跳後仍然無損。

東區區議會昨日召開食物環境衛生委員會，各成員提出對垃圾徵費的疑慮。其中民建聯林永晟指，「環保署強調措施是希望從源頭減廢，並非懲罰市民或為政府賺取利潤」，但政府的宣傳不足，導致市民不清楚當局的原意。自由黨阮建中就提到，執法者難以監察市民無用指定袋或棄置垃圾到其他樓層，他擔心會造成「口同鼻拗」的局面，破壞社區和諧。