公共行人通道加建無障礙設施9項目延誤　路政署：承建商表現欠佳已收回項目

政府持續推行「人人暢道通行」計劃，為行人天橋、行人隧道等公共行人通道加建無障礙通道設施。路政署表示，有9個工程項目因個別承建商的表現欠佳而導致延遲完工，署方在向承建商採取措施後，其整體表現仍未有改善，現已收回相關工程合約內尚未完成的加建升降機工程項目，並已在上月重新招標，已爭取今年年中重新展開有關工程。

路政署回覆立法會特別財委會書面提問指，涉及的9個工程項目包括橫跨振華道近樂華南邨、東頭村道近東隆道、東區走廊近順泰道、小西灣道近巴士總站、紅磡道近戴亞街、大坑東道近南山邨南安樓及大坑東邨東輝樓、大坑東道近大坑東邨東龍樓及東裕樓、龍蟠街近鳳德道和順泰道近永泰道公園的公共行人道，項目預計明年第三季至2026年第三季竣工不等。

路政署解釋，在知悉項目出現延遲的情況後，已即時按既定程序敦促該承建商盡快完成餘下工程，包括發出警告信及「表現欠佳報告」，及要求該承建商暫停投標道路及渠務公共工程合約，惟其整體表現仍未有改善。為盡快完成餘下工程，路政署在諮詢法律意見後已收回相關合約項目，並會向相關承建商追索因延遲引致的損害賠償和額外費用。

升降機採組裝合成法建造

另外，路政署又指已採用組裝合成建築法建造升降機，把工地現場裝嵌的工作移師到廠房進行，務求能提供更大的工作空間、避免工程進度受戶外惡劣天氣影響，及讓多個工序同時在工地和廠房進行等，提升施工速度，預計可減少約6個月的工期。