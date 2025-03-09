公務員凍薪不減薪 楊何蓓茵：已有定案毋須糾纏不休

新一份財政預算案決定公務員凍薪不減薪，政府編制未來兩個財政年度亦要每年削減2%。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(9日)接受電視台訪問時表示，凍薪已經有定案，強調「公務員都明白不是事事有選擇」未來就向前看，不要在這件事上糾纏不休。她又指，無論空缺或崗位、有沒有人在職，都會審視某些崗位的存在價值，會透過精簡流程及科技協助削減人手；相信只要薪酬長遠不是落後於大市，就不擔心公務員流失。

楊何蓓茵續指，入職公務員的人很多時都明白，擔任公務員是跟在私人機構任職有些不同，「譬如不要說薪酬，譬如有緊急事情時，我們要動員就是要動員，緊急時就是需要；不能選擇說這不是我平常處理的東西，我不處理，是不能選擇。」而公務員薪酬已有定案，未來大家就要就向前看，看看如何做好工作，「不要在這件事上糾纏不休，是有些好處。」