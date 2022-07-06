公務員劃一加薪2.5% 公僕工會表失望

直接影響超過18萬公務員的薪酬加幅初步定案。行政會議昨建議，高、中及低層公務員加幅劃一為2.5%，是回歸以來首次「劃一」，生效日追溯至今年4月1日。對於建議加薪幅度與早前公布的薪酬趨勢淨指標「有距離」，公務員事務局長楊何蓓茵解釋，有關加幅非數學計算，而是平衡多方因素，相信公務員能理解。不過，多個公務員工會不滿加薪幅度過低，甚至追不上通脹，認為會打擊士氣；有商會則認為加幅合理，可暫時紓緩企業的人力成本壓力。 薪酬趨勢調查結果於5月底出爐，高、中、低級公務員薪趨淨指標為7.26%、4.55%及2.04%，上屆政府在換屆前未有處理相關議程，前特首林鄭月娥曾解釋，是考慮到「讓新一屆政府可決定對未來管治有一定影響力的事」。至行政長官李家超昨召開首次行政會議後，行會同意政府提出公務員劃一加薪2.5%，並追溯至4月1日生效。 召開行政會議前，李家超被問到如何平衡公務員士氣及公眾觀感。李家超稱要為公務員表現講公道說話，指公務員表現與政府效率直接掛鈎，根據最近國際的相關報告，香港政府的效率都排在前列，但有時公務員表現與市民期望有落差，可能因為程序繁瑣、資源不足或部門配合問題；因此如領導官員在問題出現時主動介入、統籌及權責方面做得更好，相信公務員的工作可達到預期效果。



"薪酬指標非唯一考慮" 公務員事務局長 楊何蓓茵

指加薪幅度並非算術公式 建議的劃一加薪幅度與早前的薪酬趨勢調查結果「有距離」，令不少公務員失望，剛上任的公務員事務局長楊何蓓茵强調，「(薪酬趨勢淨指標)這從來不是唯一考慮因素，或必須跟隨的因素。」她表示，2.5%的加幅「不是經過算術式或數學式的計算來算出，的確是考慮了不同因素」，她指今年情況特殊，包括今年本地第一季經濟因第五波疫情而受挫，加上地緣政治局勢及國際通脹影響環球經濟，香港正屬開放型經濟，而且財政司長亦已表明將出現500億元赤字預算，故希望審慎處理公務員薪酬調整，形容2.5%的加幅已屬較好平衡。 以一名起薪點15,560元的助理文書主任為例，加薪2.5%即每月多389元；中層公務員以二級行政主任為例，起薪點是31,750元，按指標每月加薪超過1,400元，但以加薪2.5%計算每月只增790多元；高層公務員例如高級行政主任，以起薪點74,515元計算，按指標加7.26%原本可以加5,400多元，改成加2.5%，每月加1,800多元。 至於加薪2.5%是否底線，楊何蓓茵表示，今日將聽取職方代表的回應，再交給特首會同行會決定，不適宜猜度最後的結果。被問到今次加薪幅度會否影響公務員士氣，楊何蓓茵表示，「我相信公務員同事會明白及理解能夠服務社會的滿足感、工作崗位的穩定性，都是吸引外人加入公務員隊伍的要素，我不擔心會造成人才流失。」 她又說，薪酬趨勢調查是追蹤過去一年私人市場薪酬變動，相信私人市場可自行考慮情況調整薪酬。她今日將與4個公務員職方代表會面，希望盡快提請行政會議就最終幅度敲定，爭取本立法年度就有關方案提交財務委員會審議通過。



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