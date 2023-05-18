公務員加薪有望！薪酬趨勢淨指標出爐 高層+2.87% 中層+4.65% 低層+4.5%

影響約18萬公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查結果昨出爐，今年高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標分別為2.87%、4.65%及4.5%。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，公務員流失率高，政府不可再以財政問題作藉口不按淨指標為公務員加薪。華員會主席利葵燕亦指，政府財政穩健，有條件合理加薪。但公務員事務局常任秘書長梁卓文強調，薪酬趨勢淨指標並非公務員薪酬加幅建議，只是政府考慮公務員薪酬調整的六大因素之一。

薪酬趨勢調查委員會公布2023年薪酬趨勢調查初步結果，顯示3個級別總指標均為正數，高層為3.91%，中層為5.68%，低層為5.66%，而在扣減遞增薪額後，高、中、低層公務員相應的薪酬趨勢淨指標分別為2.87%、4.65%和4.5%。

不存在追加或滾存加幅

去年公務員劃一加薪2.5%，幅度低於淨指標，梁卓文表示，每年公務員薪酬調整均屬單獨判斷，不存在追加或滾存過去累積的加幅，「不會看過去幾年，否則就沒完沒了」。他續指，當局本月底前將與職方工會會面，了解職方有否反建議，以及了解公務員士氣和其他訴求，再一併提交行政會議。

公務員流失率高，被問及淨指標水平可否挽留及吸引人才加入政府，梁卓文指，政府與私人市場競爭同一批人才，故希望做到薪酬與私人企業水平相若，公私體制不同，政府可提供良好環境、長遠發展機制和良好的晉升階梯，而政府每年有約一萬名新公務員加入，相信仍有吸引力。對於高級公務員薪酬趨勢淨指標較低，薪酬趨勢調查委員會主席李律仁表示，今次數據來自各行各業的系統性調查，得出基礎進行分析，不詮釋數字。

梁籌庭：望政府按淨指標加薪

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，現時公務員流失率高，經濟恢復，物價上升，除政府財政外，在6大考慮因素有5項均利好加薪。他要求政府不要再以政府財政為藉口，調低加薪幅度，「不應該用公務員的薪酬，去補貼大型基建」。他表示，去年公務員加薪幅度已較淨指標少兩個百分點，而且流失率高，要求政府今年按淨指標加薪，「七十幾個部門，個個都問政府攞資源請人，疫情期間，同事仆心仆命」。

身兼薪酬趨勢調查委員會高級公務員評議會職方代表的華員會主席利葵燕表示，公務員人手短缺，暫時缺約10%人手，加上三年疫情期間，公務員凍薪兩年，一年低幅加薪，公務員薪金增長已低於通脹，變相減薪；雖然政府有財政赤字，但經濟復甦較佳，政府財政仍然穩健，有條件給予公務員合理加幅。

對於加薪幅度是否跟隨淨指標，利葵燕指，機制運作49年，有約三分一時間最終加幅沒有跟隨淨指標，但大部分時間政府都會跟隨，因為淨指標是量化數字，較權威和受重視。