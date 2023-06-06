公務員加薪｜中低層加薪4.65%　高層加薪2.87%　工會「收貨」稱挽回士氣

行政會議提出今年度公務員薪酬調整方案，中、低層公務員劃一加薪4.65%，首長級及高層公務員加2.87%，生效日期追溯至今年4月1日。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，政府按公務員薪酬趨勢淨指標錄加薪，形容「可以收貨」，尤其可以讓中下層公務員看到其辛勤得到回報，可以挽回他們工作士氣，「不會好像去年一聽到消息就『謝晒』」，但認為高級公務員的薪酬趨勢淨指標被低估，因為私人公司將年終獎金和花紅代替加薪，有關回報就未能反映在基本薪酬之中，建議政府自行再調高高級公務員的加薪幅度。

倡調高高級公務員加幅留人

他又解釋，不少私人公司已向高級公務員「搶人才」，「他們（高級公務員）經驗豐富，不用培訓，可以即時埋位工作，立即有效果」，加上現時公務員退休後福利未見得較私人公司有優勢，高級公務員很容易被「搶」，故建議調高加薪幅度留人。

公務員總工會主席馮傳宗表示，現時政府建議的加薪與工會看法相近，「不會說不滿意」，但若政府可酌情再調高加幅，薪酬將會更具競爭力。對於加幅是否能挽留公務員人才，馮傳宗表示，除了薪資安排，亦需視乎福利待遇，包括假期數目、晉升機會、事業前景和退休後醫療福利等。

政府人員協會：冀 高中低層公務員劃一加薪 5%

政府人員協會發表聲明，認為在政府按機制考慮完6大因素後，加薪建議是可以接受，對比去年加薪2.5%，職方確實較容易理解。但考慮到進一步修復及提升公務員士氣，特別是高級公務員，該會希望政府把握今次機會把加薪百份比再向上微調，達致高中低層公務員劃一加薪5%。