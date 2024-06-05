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2024-06-05 13:01:10

公務員加薪｜斥劃一加薪未必完全公平　工會：料薪酬差距與市場已拉開4%至5%

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行會同意公務員劃一加薪3%，有公務員工會代表表示，劃一加薪未必完全公平。(資料圖片)

行會同意公務員劃一加薪3%，有公務員工會代表表示，劃一加薪未必完全公平。(資料圖片)

行會同意公務員劃一加薪3%，低於早前公布的薪酬趨勢淨指標。有公務員工會代表今(5日)在電台表示，劃一加薪未必完全公平，對加幅表示失望。對於有人力資源顧問指私人機構未必有3%的加幅，代表認為人力資源公司不明白有關情況，數據反映滯後數字。

香港公務員總工會主席馮傳宗指，去年市場低層淨指標有5.47%，劃一未必完全公平。(資料圖片)

香港公務員總工會主席馮傳宗指，去年市場低層淨指標有5.47%，劃一未必完全公平。(資料圖片)

高級公務員協會：對加幅失望

香港公務員總工會主席馮傳宗說去年市場低層淨指標有5.47%，劃一未必完全公平，低中高層指標各有不同，薪酬調整應該呈現有關情況。他又說，公務員流失和聘請困難兩年來一直無改善，問題並非今天的事，估計公務員薪酬差距與市場已經拉開4%至5%，認為這是涉及管治而並非只是公務員本身利益問題。

香港高級公務員協會榮譽主席、特區政府公務人員聯會主席李方冲就表示對加幅失望，指雖然理解政府有財政負擔及其他因素，但至少要跟隨薪趨指標，認為指標是真實數據，覆蓋各行各業及大中小企業。

人力資源公司不明白私企情況

有人力資源顧問指私人機構未必有3%的加幅，淨指標亦非唯一因素。他們兩人認為人力資源公司不明白有關情況，數據反映滯後數字。李方沖指，公務員不是逆市加薪，而是因為低層加薪是反映私人機構都有加薪，目前私人機構經常搶人，加幅高於通脹算是可以接受，認為政府亦應該想更多方法吸引年輕人加入公公務員團隊，但特別是新制公務員福利與私人市場比較，並非優越許多。

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