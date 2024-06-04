公務員加薪｜梁籌庭：劃一加3%基中層損害大 打擊士氣難留人手

指基層薪金低過洗碗工

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示對加幅極之失望，認為劃一加薪對中層及低層損害很大，恐會打擊士氣。他指3%的加薪幅度低於市場趨勢，基層公務員起薪點只有1.47萬元，已低於茶餐廳樓面或洗碗工，難吸引年輕人入行，也難以挽留人手：「加幅完全反映不到(工作量)，現在我們已經做到『加零一』，旁邊的人離職，填補他的工作，有上班時間沒下班時間，我們已經習慣。我們都希望得到合理薪酬回報，但現在連市場上調整和調查的數字也不能滿足，打擊員工的士氣。」