公務員加薪｜梁籌庭：劃一加3%基中層損害大 打擊士氣難留人手

行政會議今日（4日）通過公務員加薪方案，高、中、低層公務員劃一加薪3%，低於薪酬趨勢淨指標，追溯至4月1日生效；公務員事務局明日再聽取職方意見，然後由行政會議決定最終加幅。公務員工會聯合會對加幅表示失望，認為當局不應再以公務員薪酬填補財赤。
指基層薪金低過洗碗工
公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示對加幅極之失望，認為劃一加薪對中層及低層損害很大，恐會打擊士氣。他指3%的加薪幅度低於市場趨勢，基層公務員起薪點只有1.47萬元，已低於茶餐廳樓面或洗碗工，難吸引年輕人入行，也難以挽留人手：「加幅完全反映不到(工作量)，現在我們已經做到『加零一』，旁邊的人離職，填補他的工作，有上班時間沒下班時間，我們已經習慣。我們都希望得到合理薪酬回報，但現在連市場上調整和調查的數字也不能滿足，打擊員工的士氣。」
不應以薪酬為財赤「填氹」
至於政府面臨財赤，梁籌庭認為，不少部門按指示扣減1%經常開支之下，已經削減人手，當局不應再以公務員薪酬「填氹」。
華員會秘書長蔡冠龍表示，不少會員對加薪幅度表示非常失望，指政府項目工作量大，形容公務員是「17萬人做19萬人的工作」，期望加薪可以有激勵士氣的作用，但目前的激勵作用是微乎其微，擔心人員流失加劇。