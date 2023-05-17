公務員加薪｜梁籌庭︰政府無籍口加薪低於淨指標　利葵燕：有條件給予公務員合理加幅

影響公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查委員會，今日公布2023年薪酬趨勢調查報告。調查初步結果顯示，3個級別總指標均為正數，高層為3.91%，中層為5.68%，低層為5.66%，而在扣減遞增薪額後，高、中、低層公務員相應的薪酬趨勢淨指標分別為2.87%、4.65%和4.5%。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，去年公務員加薪幅度已較淨指標少兩個百分點，要求政府今年按淨指標加薪，「過去兩年（公務員）流失率相當大，七十幾個部門，個個都問政府攞資源請人，疫情期間，同事仆心仆命」。

梁籌庭︰不應用薪酬補貼大型基建

他要求政府不要再以考慮調整公務員薪酬6大因素中的政府財政為籍口，「藉口不應年年都用，（若薪酬趨勢淨指標不重要），否則就不會幾十年來都是用淨指標個數字（作為加薪幅度），不應該用公務員的薪酬，去補貼大型基建」。他續指，現時公務員流失率高，經濟恢復，物價上升，在六大因素（薪酬趨勢淨指標、 香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、職方對薪酬調整的要求和公務員士氣）中有五項均利好加薪，「我看不到政府今年有任何籍口（決定加幅低於指標）」。

身兼薪酬趨勢調查委員會高級公務員評議會職方代表的華員會主席利葵燕表示，公務員人手短缺，暫時缺約10%人手，「兩個人做三個人的工作，要刺激下士氣」，加上三年疫情期間，公務員凍薪兩年，一年低幅加薪，公務員薪金已低於通脹，變相減薪，雖然政府有財政赤字，但經濟復甦較佳，政府財政仍然穩健，有條件給予公務員合理加幅。

利葵燕︰過去三分一時間最終加幅未跟隨淨指標

她表示，華員會會於薪酬趨勢調查委員會下周確認薪酬趨勢淨指標後，才會研究建議加薪的幅度，華員會考慮時會比較重視通脹、公務員士氣和淨指標3項因素。對於加薪幅度是否跟隨淨指標，利葵燕指，機制運制49年，有約三分一時間最終加幅沒有跟隨淨指標，因政府有其他考慮，「（加幅）高一些低一些都有試過，亦有試過完全不考慮」，但大部分時間政府都會跟隨，因為淨指標是量化數字，較權威和受重視。