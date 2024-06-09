公務員加薪︱楊何蓓茵：財赤下不減福利否則難請人 研提供大灣區牙科服務

政府財赤下，行政會議通過高、中、低級公務員劃一加薪3%。對於幅度低於薪酬趨勢淨指標，公務員事務局局長楊何蓓茵在電視節目表示，薪酬趨勢指標只是考慮加薪機制的其中一個因素，但指財赤下仍需保留一定福利，不會減少，否則難請人。對於公營牙科服務輪候過長，她表示正探討於大灣區購買牙科服務供公務員使用，以紓緩長期輪候衞生署牙科服務。

政府預計庫房財赤持續數年，外界關注公務員福利會否太多，有否削減的空間。楊何蓓茵說當局1999、2000年時曾經作出改革，舉例醫療、牙科等福利都與私營機構相似，「譬如房屋福利，現在（大部分）已經不會再提供宿舍，就會是一個津貼，有一個時限。其實私營機構與政府競爭性都很大，所以我認為要維持一個基本公務員工作的吸引力，我們都要有一些基本的福利。」