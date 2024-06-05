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2024-06-05 10:40:00

公務員加薪｜稱加幅須考慮千億財赤　楊何蓓茵料低層薪金累計不落後私人市場

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公務員加薪｜楊何蓓茵表示，按照政府目前財政狀況，不可做到淨指標水平。(資料圖片)

公務員加薪｜楊何蓓茵表示，按照政府目前財政狀況，不可做到淨指標水平。(資料圖片)

行政會議同意公務員劃一加薪3%，低於薪酬趨勢淨指公務員事務局局長楊何蓓茵今(5日)在電台表示，按照政府目前財政狀況，不可做到淨指標水平，決定是希望維持士氣之餘，可以做得更好，形容劃一加薪是合適的。她又說，今次劃一加薪不會令低層公務員薪金跑輸私人市場。

政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖）

指有18年是低層跟隨中層加幅

楊何蓓茵表示，明白薪酬趨勢淨指結果中，有關低層淨指標較高，期望亦會較高，以往政府政策是體察低層，有安排低層公務員跟隨中層較高的加薪幅度，累積了一定加幅，相信他們的薪金，不會明顯落後私人市民。

她續指，過去31年有18年是低層跟隨中層加幅，在18年加起來，若低層公務員按淨指標加薪，比起跟隨中層公務員指標加薪，累計約加了15%，就算今次加幅劃一，與低層淨指標相差較遠，亦應不會比在私營機構擔任相若工作的人員薪酬相距太遠。

冀將加薪與工作滿足感結合

楊何蓓茵肯定過去一年公務員的工作表現，包括去年區議會選舉協助落力宣傳等，但政府同時要面對千億財赤，認為這些都是行會要考慮的因素，若超越了負擔能力，對任何機構而言都不是明智做法。她表示政府希望公務員能夠分享到經濟增長的成果，但不少政府崗位都具吸引力，期望公務員將加薪及工作上的滿足感結合繼續成為工作動力

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