公務員加薪｜華員會：若因財赤勒緊褲頭非上策 恐影響士氣及招聘

公務員工會今日(23日)分批與公務員事務局局長楊何蓓茵會面，反映對薪酬趨勢調查結果的意見。華員會會長利葵燕於會面後表示，非常明白政府面對財赤，但若因此要「勒緊公務員褲頭」非上策，除了影響士氣，亦會在全港面對人手短缺情況下，影響招聘人才。 近2萬空缺由現職承擔 變相加「辛」 利葵燕表示，現時公務員隊伍有近2萬個空缺，工作正由現職公務員承擔，故已節省公帑，強調公務員早已經加「辛(勞)」，加上政府推出很多新政策及新盛事等，皆要公務員「想多一步，行多一步」，認為現時是合適時候，給公務員作合理薪酬調整以作激勵。

她又說，薪酬趨勢調查期間的12個月，香港社會並無特殊情況或非常態的因素出現，認為指標值得重視及數字可靠，反映私營機構薪酬調整的狀況。她認為面對勞動力短缺，政府應制訂人口政策以增加勞動力，同時加速打造智慧型政府及智慧型香港。華員會明日會正式向公務員事務局提交本年度薪酬調整的訴求。

另一方面，政府人員協會今日向政府提交意見書，期望按機制調整公務員薪酬。協會指公務員對每年薪酬調整有合理期望，對比私人機構僱員來說，只是追回應有加幅。如果公務員沒有獲得正常薪酬調整，將在社會產生漣漪效應，除影響17萬名公務員及其家庭成員、資助機構和私人機構僱員，甚至影響整體消費市道。

協會續指本港今年經濟應會錄得增長，物價指數亦有明顯升幅，政府應向公務員加薪，確保他們有足夠購買力，應付物價升幅。政府財政狀況方面，協會認為現時的財政儲備仍是相對穏健。隨着本港經濟持續恢復，相信今年調整公務員薪酬，不會對政府財政構成重大壓力。 協會於5月16日至20日向2,484名在職公務員進行調查，約44%受訪者滿意 2024/25年度薪酬趨勢調查結果；約42%受訪者表示尚可；約12%受訪者表示不滿意。另外，約28%受訪者期望加薪不低於4%；約44%期望加薪不低於5%；約24%期望加薪6%或以上。